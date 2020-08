Coronavirus, il Gores:

“Sei nuovi positivi, uno nel Fermano”

VIRUS - "Tre in provincia di Ancona, uno in provincia di Pesaro Urbino, uno in provincia di Fermo e uno in provincia di Ascoli Piceno. Si tratta di tre rientri dall'estero, due casi sintomatici e uno di accesso al Pronto Soccorso"

5 Agosto 2020 - Ore 11:44 ...