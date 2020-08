Festival ”Ascoltare per Crescere”,

la rassegna prosegue

con Frontoni e Tallei

MONTAPPONE - Appuntamento in diretta streaming, sui canali social della Wega, per venerdì 7 agosto alle 21.30 con il docente di computer vision alla Politecnica delle Marche ed il corrispondente da Bruxelles per Sky Tg24. Verranno varcati i confini del territorio per proiettare nella realtà globale e locale (glocale) quella che unisce la bellezza del piccolo alle opportunità del grande

5 Agosto 2020 - Ore 15:12 ...