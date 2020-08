Al 13° Trofeo Petritoli il

trionfo di Federico Iacomoni

CICLISMO - Il portacolori della Campana Imballaggi sul traguardo finale ha preceduto Raffaele Mosca della Forno Pioppi e Ludovico Crescioli, tesserato per il Casano. Gara valida per la categoria Juniores, onorata da 208 corridori in rappresentanza di 39 formazioni pronte a battagliare sulla distanza di 125 km

9 Agosto 2020 - Ore 20:46 ...