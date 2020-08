EVENTI - Il 20 agosto a Porto San Giorgio con standup tragedy: iliade, e il 24 agosto a Cupra Marittima con 'In viaggio con Ulisse'

“Si avvia alla conclusione la ventiduesima edizione del Tau Teatri Antichi Uniti, un fiore all’occhiello della scena nazionale che ha proposto ventinove appuntamenti in quindici splendidi siti archeologici della regione Marche promossi da Amat, Regione Marche, MiBACT e i Comuni del territorio”. E’ quanto annunciano e comunicano dall’organizzazione del Tau.

“Con gli ultimi due appuntamenti, in programma il 20 agosto a Porto San Giorgio e il 24 agosto a Cupra Marittima la rassegna continua a offrire occasioni di valorizzazione dei tanti talenti del teatro made in Marche.

In collaborazione con Proscenio Teatro per Epos. Visioni insolite di uomini, miti ed eroi, Rocca Tiepolo a Porto San Giorgio ospita Standup tragedy: Iliade ep. 4 Scontro di Titani (20 agosto), nuovo format di Stefano De Bernardin e Stefano Tosoni, una variazione in termini classici di una delle forme di spettacolo più famose del mondo contemporaneo, specialmente nel mondo anglosassone. L’evoluzione del tradizionale cabaret europeo di tradizione francese e tedesca, fortemente espressionista, verso un assolo, un agone drammatico tra un attore e il pubblico. Due attori sul palco, coadiuvati dalle loro capacità, dalle suggestioni della musica e dalla loro fantasia, faranno rivivere, tra il serio e il faceto, i grandi miti, i grandi racconti, patrimonio dell’umanità. Lo scopo principale è narrare, o meglio rappresentare, i classici perché tutti possano apprezzarli e riscoprirli, o scoprirli, nella loro portata comunicativa e moderna, perché si rivelino come la fonte unica del grande oceano delle storie in cui navighiamo oggi e di cui, volenti o nolenti, non possiamo mai fare a meno.

A Cupra Marittima, al Parco Archeologico, il 24 agosto è la volta di In viaggio con Ulisse con Valentina Illuminati,Edoardo Ripani e Lucilio Santoni. Lo spettacolo indaga la figura dell’eroe omerico nelle metamorfosi da lui assunte durante il corso dei secoli. Da personaggio simbolo del nostos, a ricercatore che segue virtute e canoscenza, fino al moderno paladino del progresso e delle grandi scoperte, ma sempre più affetto da sconfinata solitudine. In tal senso, Odisseo ha letteralmente plasmato le fondamenta culturali dell’Occidente.

Il Tau rispetta tutte le procedure di legge per il contenimento della diffusione del Covid previste dalla normativa vigente. A Cupra Marittima lo spettacolo è a ingresso gratuito. Vendita biglietti per lo spettacolo di Porto San Giorgio on line su www.vivatcket.com e biglietterie circuito Amat (info su www.amatmarche.net), biglietteria Rocca Tiepolo a Porto San Giorgio 392 4450125, la sera di spettacolo dalle ore 20. Inizio spettacoli ore 21.30”.