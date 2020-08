FERMO - Appuntamento al 21 agosto a Largo Milone con Colombre, al 28 agosto all’Arena dei Clareni a Capodarco con Anna Carol per chiudere il 4 settembre con Rares al Parco della Rimembranza. Inizio degli spettacoli, ad ingresso gratuito, alle 21.30

Tre locations di Fermo belle per ospitare altrettante serate della special edition 2020 de Il Mangiadischi che quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, ha dovuto rinunciare al contest vero e proprio ma che, nonostante tutto, non si è fermato.

Con il patrocinio del Comune di Fermo e dei due assessorati alle Politiche Giovanili e alla Cultura, l’organizzazione ed il coordinamento di Nufabric, la collaborazione dell’Ambito Sociale XIX che ha fatto rientrare l’evento nel progetto Fare Rete, con il contributo della Regione Marche, la collaborazione dello studio di architetti Ossigeno, ecco che il 21 e 28 agosto ed il 4 settembre progetti musicali inediti connessi al mondo giovanile potranno essere apprezzati e assaporati in modo speciale.

“In un’estate di sacrifici per eventi e iniziative, torna il Mangiadischi che fu una felice intuizione da quando ero assessore”, le parole del sindaco Paolo Calcinaro rilasciate nel corso della presentazione avvenuta al parco della Rimembranza, che ospiterà uno dei tre concerti e dove ha preso origine il progetto.

Tre diversi spazi di Fermo ospiteranno tanta bella musica. “Un progetto a cui come assessorato abbiamo sempre tenuto e che può contare sulla collaborazione dell’assessorato alla cultura per cui ringrazio come sempre Francesco Trasatti – ha aggiunto l’assessore alle Politiche Giovanili, Alberto Scarfini –, e l’Ambito Sociale nella persona del coordinatore Alessandro Ranieri per il prezioso sostegno”.

“Un appuntamento dell’estate che, anche se non nella forma del contest, non viene persa grazie a questa formula che, garantendo il distanziamento ed il rispetto dei protocolli di sicurezza, avviene come sta avvenendo per gli eventi estivi su prenotazione”, ha detto invece l’assessore alla cultura Francesco Trasatti.

Ad entrare nei dettagli dei concerti Stefano Luciani di Nufabric: “Si comincia il 21 agosto a Largo Milone a Torre di Palme con Colombre, un set intimo e speciale in una location circondata di bellezza, si prosegue il 28 agosto all’Arena dei Clareni a Capodarco con Anna Carol, giovane talento dell’indie/soul italiano protagonista con la sua band. Chiude il programma il 4 settembre Rares al Parco della Rimembranza, illuminato per l’occasione da un’installazione illuminotecnica progettata da Ossigeno”.

Per assistere ai concerti, tutti con inizio alle ore 21.30, gratuiti, vista la capienza limitata, è necessario prenotarsi o telefonando al numero 329 0527028 o scrivendo alla mail [email protected]