PORTO SANT'ELPIDIO - Putzu: "Per iniziare a tutti gli effetti questa avventura non potevo che partire da casa mia, con una serata insieme agli amici di sempre"

La campagna elettorale per le regionali 2020 del candidato consigliere di Fratelli d’Italia Andrea Putzu inizia formalmente, lunedì 17 agosto, con una cena a Porto Sant’Elpidio, al Garden Pub di via Savona. L’appuntamento è per le 20.30 ed alla serata è attesa l’on. Augusta Montaruli, parlamentare piemontese, componente della Commissione per le politiche dell’Unione Europea. Una serata che ha un sapore particolare per il responsabile nazionale piccoli Comuni di Fdi.

“Per iniziare a tutti gli effetti questa avventura non potevo che partire da casa mia, con una serata insieme

agli amici di sempre, con cui ho condiviso tante esperienze e battaglie e che sono al mio fianco anche oggi – spiega Putzu – Ho scelto il mio paese, Porto Sant’Elpidio, il mio quartiere, la Faleriense, un locale rappresentativo della zona, punto di riferimento per tanti giovani. La mia è una campagna elettorale prima di tutto di identità e appartenenza, per questo non potevo che partire da casa mia. Mi fa piacere che sarà al mio fianco l’on. Augusta Montaruli, una persona che condivide con me gli stessi valori, lo stesso percorso e che, come lo slogan che ho scelto per questa campagna, può dire a testa alta ‘Sempre dalla stessa parte’. Augusta è mia coetanea, ha fatto militanza sin da ragazza, partendo da Azione Giovani, è passata per il Consiglio regionale del Piemonte fino ad arrivare con merito alla Camera. Anche lei ha scelto Fratelli d’Italia sin dalla fondazione del partito. Sono onorato quindi che abbia deciso di partecipare a questa serata”.