Sono 206 i negativi, su altrettanti tamponi analizzati, tra i presenti alla festa del Tucano’s del 14 agosto scorso balzata alla ribalta delle cronache locali e nazionali per la presenza di un positivo al Coronavirus. Ma purtroppo da uno screening ad ampio raggio effettuato dall’Area vasta 4, dunque non collegato direttamente a quella festa, sono emersi due positivi. Sono questi i numeri, i dati forniti dall’Area vasta 4 in merito ai tamponi eseguiti nelle giornate di martedì e di ieri. Tornando alla festa del Tucano’s si è partiti con la lista dei prenotati, contattati dall’Av4, per poi passare, il giorno seguente, ai presenti al dopocena. Per il momento, si diceva, sono stati analizzati 206 tamponi. E tutti sono fortunatamente risultati negativi.

“Grazie ai nostri operatori dell’Urp, del distretto, della Prevenzione, del laboratorio Analisi e del servizio Professioni Sanitarie – aggiungono dall’Area vasta con, in testa, il direttore Licio Livini – con tutti gli infermieri coinvolti, ma grande riconoscimento al laboratorio dell’Istituto Zooprofijattico Umbria Marche, nella sede di Fermo per il grandissimo lavoro che sta svolgendo”.