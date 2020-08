PORTO SAN GIORGIO - Il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, insieme all’amministratore delegato del Marina sangiorgese, Eugenio Michelino e dell’assessore allo sport, Valerio Vesprini, stamane a colloquio con alcuni rappresentanti dell’associazione sportiva

PORTO SAN GIORGIO – Visita di piacere questa mattina alla base nautica della Liberi nel Vento del presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre insieme all’amministratore delegato del “Marina di” di Porto San Giorgio, Eugenio Michelino e dell’assessore allo sport, Valerio Vesprini per incontrare alcuni rappresentanti dell’associazione sportiva Liberi nel Vento.

Un momento in cui i rappresentanti dell’associazione hanno ringraziato per la vicinanza e sostegno, anche economico, la Federazione Italiana Vela, il Marina di Porto San Giorgio, le istituzioni e i sostenitori del circolo italiano, esposto il percorso di ripresa dell’attività con l’applicazione dei protocolli anti contagio e i progetti futuri.

“Siete un fiore all’occhiello della Federazione – ha detto il presidente Francesco Ettorre –, vi siamo e saremo vicini perché in questa realtà, la famiglia Liberi nel Vento, è sempre constatare di persona l’amore dello sport della vela e la passione che riuscite a trasmettere. Grazie alla nuova proprietà del Marina che vi ospita ed è importante questa positiva sinergia”.

“Liberi nel Vento è parte essenziale del Gruppo Marinedi e del Marina di Porto San Giorgio – dice l’ad Eugenio Michelino –. Siete importanti per noi e lo sarete anche nel futuro del porto. Abbiamo da subito avuto un rapporto di collaborazione anche per rendere sempre più accessibile il porto. Lavoreremo insieme per esportare i vostri eventi negli altri porti del gruppo. Importante la collaborazione con l’amministrazione della città di Porto San Giorgio che, anche in un periodo di difficoltà dovuto alla pandemia, è stata presente per massima funzionalità ed accoglienza ai diportisti. Massima apertura al presidente della Federazione per dare in futuro spazio ad eventi di promozione dello sport della vela”.

A seguire l’assessore allo sport del Comune di Porto San Giorgio: “E’ bello ed importante venire e stare in questa realtà che è vanto di tutta la Regione Marche. Come amministrazione stiamo cercando di concludere il percorso del nuovo piano del porto per dare al territorio tutto un sogno che da tanto tempo spera di vedersi concretizzato. Ringraziamo la proprietà del Marina, la Federazione Italiana Vela, tutti voi della Liberi nel Vento e i vostri sostenitori per quello che avete fatto, state facendo e farete in futuro per il bene di tutta la città di Porto San Giorgio”.