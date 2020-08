Il regista premio Oscar Oliver Stone conquistato da Fermo: “Cisterne romane stupefacenti”

FERMO - Villa Vitali sold out per la presentazione del libro del regista statunitense. Il Sindaco Calcinaro: “una giornata speciale e un onore per Fermo, il livello di una città per cui i cittadini possono essere orgogliosi”

29 Agosto 2020 - Ore 11:45 ...