FERMO - Il ministro ieri sera ha preso parte alla cena elettorale del candidato sindaco di Fermo, Fortuna, a cui ha preso parte anche il candidato governatore Mercorelli. L'invito del ministro a votare sì al referendum

E’ stata “una cena per promuovere la mia candidatura, con Paola Taverna, vicepresidente del Senato, Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente della commissione europea, Giancarlo Cancelleri, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, e tanti, tantissimi altri…” così l’aveva presentata il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Fermo, Stefano Fortuna, parlando della cena che si è tenuta ieri sera al Baladì beach di Lido di Fermo. E tra i ‘tantissimi altri’ c’è stato anche il ministro Luigi Di Maio che è arrivato a sorpresa a presenziare la cena elettorale di Fortuna.

“Stefano è veramente in gamba. Avete un ottimo candidato sindaco” la ‘benedizione’ di Di Maio che, spendendo parole di elogio anche per Mercorelli, ha spaziato, nel suo intervento, dall’invito a votare sì al referendum sul taglio dei parlamentari al taglio dei vitalizi fino alle elezioni regionali e comunali, ovviamente: “Gianni (Gian Mario Mercorelli, candidato governatore delle Marche per il M5S) ce la sta mettendo tutta, Stefano ce la metterà tutta a livello comunale. Ma non perdiamo mai la capacità di divertirci un pò. Questo non significa essere superficiali, anzi ci siamo presi sul serio”. E Di Maio parla di una nuova ascesa del M5S: “Hanno paura di rivederci salire al 33% e oltre. E questa è stata sempre la nostra forza. Ogni volta che hanno creduto di poterci abbattere, siamo diventati più forti. e nonostante non la pensiamo tutti, nel Movimento, allo stesso modo, alla fine quando ci vediamo non possiamo non ammettere che stiamo bene insieme e siamo felici di rivederci”. Alla cena erano presenti molti tra esponenti e simpatizzanti del M5S, dal candidato governatore alle Regionali, Mercorelli all’europarlamentare Rondinelli e alla deputata Mirella Emiliozzi, dal consigliere comunale di Fermo Mirko Temperini all’esponente pentastellato sangiorgese Gianluigi Rocchetti.

C.N.