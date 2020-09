Marchetti: ”Scuola, falsa partenza,

ma dai banchi le basi per il futuro”

SCUOLA - Il commissario regionale della Lega augura a tutti gli studenti marchigiani un proficuo anno didattico ma sottolinea le incongruenze del governo in tale ambito. "L’incapacità gestionale dell’esecutivo e del ministro Azzolina è tristemente nota. I nostri ragazzi sono rientrati in aula ma mancano insegnanti di sostegno, in molti istituti anche banchi, mascherine e gel igienizzante"

