PORTO SAN GIORGIO - La Regione Marche nominata da Lonely Planet Best in Travel 2020 ospita la finale del talent show per videomaker Nikon Master Director 2020. La premiazione il 17 settembre nella splendida cornice di Villa Bonaparte a Porto San Giorgio. 30 mila euro in contratti di lavoro distribuiti. In palio attrezzatura professionale Nikon

Dieci videomaker finalisti, 5 top videomaker e 3 fotografi professionisti per 4 giorni dal 14 al 17 settembre racconteranno la bellezza della Regione Marche attraverso punti di vista di eccezione, le ottiche e le camere professionali Nikon.

“La terza edizione del Nikon Master Director Italia vanta un partner d’eccezione: Regione Marche. La terza edizione ispirata e dedicata alla prova di forza, resistenza e coraggio con cui tutto il mondo si sta misurando – fanno sapere dal comune di Porto San Giorgio – si conferma evento di riferimento e sempre più atteso dai videomaker italiani, e la Regione Marche ha creduto fin da subito nella valenza del progetto anche come strumento di comunicazione e promozione del territorio, dando un segnale di grande fiducia e speranza.

Nital S.p.A., distributore ufficiale dei prodotti Nikon sul mercato italiano da oltre 25 anni, e Traipler.com, piattaforma di Video Content Marketing e Digital Storytelling per la produzione e diffusione di contenuti video originali di qualità professionale, non hanno mai smesso di guardare con occhi nuovi e obiettivi chiari al futuro.

I dieci finalisti: Letizia Ballarini, Andrea Centrella, Marco D’Azzo, Alessio Ferreri, Giovanni Genova, Marco Lucchesi, Vincenzo Monterosso, Leonardo Perasso, Elia Savona, Angelo Susco–raggiungeranno la Regione lunedì 14 settembre e per 4 giorni attraverseranno i suoi luoghi meravigliosi, dal mare alla montagna, e insieme a un team di videomaker e photoreporter professionisti creeranno un racconto emozionante del territorio.

La premiazione si terrà giovedì 17 settembre alle 19,30 nel Comune di Porto San Giorgio che ha aperto le porte della sua splendida Villa Bonaparte per ospitare l’evento (ingresso gratuito, posti limitati, necessario l’invio di una mail con nome, cognome e cellulare a [email protected]).

Nikon Master Director Italia è il primo social talent show dedicato al mondo del film-making, con una connotazione di supporto e sostegno a favore di tutti coloro che si esprimono attraverso il video.

Regione Marche, culla di artisti, musicisti e letterati come Raffaello, Gioachino Rossini e Giacomo Leopardi, come partner del progetto conferma il suo legame con l’arte in ogni sua espressione, anche video, in un anno del tutto particolare. In questo 2020 Regione Marche festeggia il suo ruolo di rilievo a livello mondiale come meta turistica, come confermato anche dalla guida Lonely Placet che l’ha inserita come seconda tra le migliori dieci destinazioni al mondo e unica italiana, e al contempo come sinonimo di arte, cultura,natura ed enogastronomia, per una esperienza turistica completa. Inoltre, sono in corso le celebrazioni per il 500° anniversario dalla morte di Raffaello Sanzio, pittore e architetto tra i simboli del Rinascimento italiano e mondiale. Il sostegno a Nikon Master Director Italia 2020 si inquadra proprio in questo scenario artistico culturale, tra i più vivaci in Italia.

Dal concept al piano di comunicazione online/offline, allo sviluppo della strategia di distribuzione e video advertising dell’intero progetto, ‘Nikon Master Director’ Italia è una produzione Traipler.com che da subito ha condiviso il sentimento di solidarietà che ispira questa terza edizione. Tutto il progetto è già presente su tutti i canali social di Nikon Italia e Traipler.com, e su quelli di Aldo Ricci, top videomaker e influencer del settore video, nuovamente Giudice del talent show.

Nel rispetto delle disposizioni governative vigenti, quello che di certo non mancherà sarà l’entusiasmo e il desiderio di dimostrare che, con le giuste accortezze, nulla deve fermarsi: la vita, il lavoro, i viaggi possono e devono ancora far parte della vita di tutti. La bellezza e l’ospitalità delle Marche saranno cornice perfetta in cui chiudere un percorso fatto di impegno, dedizione, tanto sorrisi ma anche tanto lavoro.

Questa terza edizione del Nikon Master Director conferma la profonda attenzione di Nikon verso il settore del film-making e la sua linea di fotocamere mirrorless Z-Series conferma la vision aziendale: creare prodotti dalle eccezionali prestazioni destinati a rivoluzionare il mondo dell’immagine video, anche il mondo che verrà, diverso da quello conosciuto sino ad oggi.

Per questa terza edizione prosegue con successo la collaborazione traNikon e Traipler.com, con una certezza condivisa: in uno scenario socioculturale stravolto, la comunicazione è più che mai visiva e il video è inconfutabilmente lo strumento di comunicazione più performante in termini di ‘empatia’. La mission del progetto, di Nikon Italia e Traipler.com, è ora più che mai sostenere tutti gli attori del settore affinché continuino a mostrare al pubblico tutte le potenzialità di una professione dalle infinite possibilità espressive”.