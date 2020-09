AMANDOLA - Oggi ad Amandola un incontro con la cittadinanza sulle 'Prospettive di Sviluppo Economico delle Marche – combattere la crisi persistente' coordinato dal candidato Popolari Marche-Udcalla Regione Marche Moreno Bellesi, segretario politico provinciale del Partito; partecipano al dibattito l’On. Avv. Giuseppe Gargani, presidente nazionale della Federazione Popolare e lo stesso coordinatore Udc delle Marche il Sen. Antonio Saccone

“La campagna elettorale per le imminenti elezioni regionali delle Marche guidata dal coordinatoreregionale dei Popolari Marche-Udc Sen. Antonio Saccone è stata ed è certamente tra le più innovative nel metodo ed ha posto al centro della discussione politica temi di assoluta rilevanza, senza alcun tentativo di sviare l’attenzione su argomentazioni non proprie della competenza amministrativa della Regione Marche”. E’ quanto fanno sapere in una nota dal Partito.

“Soprattutto è stata ed è volta a proporre soluzioni alle molte criticità lasciate dall’amministrazione uscente di centrosinistra, che si è riproposta con una nuova candidatura alla presidenza certificando il fallimento della precedente, sebbene alla prima esperienza. La riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale è un’esigenza non più rinviabile visto l’abbandono del servizio sanitario delle aree interne ed il fallimento dell’Asur, l’adozione e l’applicazione di un sistema di deburocratizzazione vero, reale, investimenti in infrastrutture viarie e telematiche che le portino al passo con i tempi, valorizzazione dell’aeroporto e riorganizzazione del porto di Ancona come primi passi per favorire il rilancio del turismo nella nostra Regione, dalle potenzialità enormi ma ancora non valorizzate, su questo siamo quasi all’anno zero. La ricostruzione post terremoto, mai avviata in maniera efficace. Ma la partita più importante che comprende molto di quanto sopra si gioca sul rilancio dell’economia. Il problema centrale. La crisi che ha investito le Marche è fortissima, persiste da molti anni, da molto prima del terremoto, le statistiche della Camera di Commercio Regionale e tutti gli studi dei vari organi competenti, Regione Marche stessa compresa, indicano chiaramente che non vi è nessuna inversione di tendenza. Lo ammettono. Servono ricette nuove, una visione nuova del futuro, una programmazione degli investimenti specifica, approfondita e diversificata per i settori più presenti nella realtà marchigiana. Sfavorire la delocalizzazione e favorire il rientro delle imprese, creare occupazione stabile, difendere l’industria esistente, e con essa i lavoratori. Non viviamo più la realtà economica regionale, nazionale ed internazionale precovid, la globalizzazione si è fermata, improvvisamente.

Oggi ad Amandola un incontro con la cittadinanza sulle ‘Prospettive di Sviluppo Economico delle Marche – combattere la crisi persistente’ coordinato dal candidato Popolari Marche-Udcalla Regione Marche Moreno Bellesi, segretario politico provinciale del Partito; partecipano al dibattito l’On. Avv. Giuseppe Gargani, presidente nazionale della Federazione Popolare e lo stesso coordinatore Udc delle Marche il Sen. Antonio Saccone. Interverranno anche gli altri candidati Popolari Marche-Udc del collegio di Fermo, Caterina Donati, Giambattista Catalini e Lucia Parlatoni, e la candidata Popolari Marche-Udc del collegio di Ascoli Piceno Federica Trenta. Alle 19 presso il Ristorante ‘La Gorbe e l’Ua’, in località Piandicontro (Zona Stadio) di Amandola”.