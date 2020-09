MILANO - Il presidente Mazzarella: "Le nostre imprese hanno dimostrato di credere fortemente nel loro futuro imprenditoriale, giungendo alla consapevolezza che l’attuale stagione, così deludente per volumi di ordinativi e fatturato, evolverà in meglio"

Moda, nuove proposte e prospettive delle imprese artigiane secondo Confartigianato Marche.

“Un plauso alle imprese presenti al Micam e a tutti gli imprenditori che saranno anche protagonisti della manifestazione più trend della moda, ovvero il White – dichiara il presidente di Confartigianato Marche, Giuseppe Mazzarella -le nostre imprese hanno dimostrato di credere fortemente nel loro futuro imprenditoriale, giungendo alla consapevolezza che l’attuale stagione, così deludente per volumi di ordinativi e fatturato, evolverà in meglio”.

“Di certo gli imprenditori erano già consapevoli del low profile delle performance delle kermesse commerciali che in questi giorni animano la Settimana della Moda milanese: si tratta, comunque, sempre di una grande occasione di confronto e opportunità per progettare o riprogettare prospettive future. Credere nelle produzioni dei distretti territoriali, anche nei momenti più complessi e drammatici, è segno di responsabilità nei confronti delle qualificate maestranze artigiane, fucina delle tecniche dei saperi e dell’assoluta manualità e laboriosità del prodotto italiano per eccellenza”.

“Per uscire da questa congiuntura sociale ed economica, dalle dinamiche fluide e in continua mutazione – continua Mazzarella – sarà necessario ricorrere a tutta la determinazione che contraddistingue l’imprenditore e genio artigiano, auspicando il contributo sempre più fattivo delle istituzioni che, come la Camera di Commercio delle Marche e non solo, riescano ad intercettare con prontezza e fiducia le attese dei nostri territori”.

“Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo – aggiunge Paolo Capponi dell’Ufficio Export – è da sempre al fianco delle imprese per assisterle e agevolare ogni attività imprenditoriale. Siamo presenti al Micam e saremo al White con i nostri imprenditori per supportare al meglio le loro aspettative ed esigenze finalizzate ad una buona operatività. Nello specifico l’ausilio alla commercializzazione dei prodotti e un rapporto più diretto e con le istituzioni e gli Enti preposti al fine di ottenere provvedimenti mirati e utili alle piccole e medie imprese del nostro territorio”.