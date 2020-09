VELA - A Marina di Scarlino, nel week end alle spalle, Giancarlo Mariani ha conquistato la medaglia di bronzo nel 2.4 mr, con lui sul podio Maria Cortesi e Roberto Pulcinella, per un'altro bronzo nella classe Hansa 303

PORTO SAN GIORGIO – Trasferta Toscana ricca di soddisfazioni nel passato week end a Marina di Scarlino.

E’ andato in scena il Campionato Italiano delle Classi Olimpiche che la Federazione Italiana Vela è riuscita ad organizzare nonostante i problemi legati alla pandemia da Covid 19. Tantissimi i timonieri giunti da tutta Italia per contendersi il titolo di Campione Italiano delle ben dodici classi veliche presenti nel Golfo di Follonica.

Importante presenza del team Liberi nel Vento che è riuscito a schierare due timonieri, ed altrettante imbarcazioni, nella classe 2.4 mr e ben quattro timonieri nella classe Hansa 303 Doppio. Unico circolo di Italia a schierare atleti in entrambi le classi paralimpiche di riferimento della Fiv.

Condizioni meteo impegnative, giornate soleggiate con venti forti e molta onda, hanno messo a dura prova tutti gli atleti. Fantastico, brillante risultato per gli atleti della Liberi nel Vento che sono andati a podio sia nella classe 2.4 mR e Hansa 303.

Grande soddisfazioni per la medaglia di bronzo conquistata dall’equipaggio formato da Maria Cortesi e Roberto Pulcinella nella classe Hansa 303 Doppio e grande risultato di Giancarlo Mariani, anche lui medaglia di bronzo nella classe 2. 4mr.

Il team era accompagnato dall’istruttore Stefano Iesari molto soddisfatto per il risultato ottenuto, “Un bel campo di gara e una bella prestazione degli atleti che da luglio si sono impegnati negli allenamenti per dare il massimo al Cico 2020. – dice Stefano Iesari –. Come sempre il lavoro alla fine paga. E’ stato importante vedere gli equipaggi molto vicini ai primi. Da questi risultati una carica in più in vista della stagione 2021.”

“E’ stata una bellissima festa della vela. Le imbarcazioni 2.4 mr e Hansa 303 permettono la massima integrazione tra persone con disabilità e normodotate. A Scarlino c’è stata una bella unione tra le due classi veliche per una crescita comune dello sport della vela per tutti insieme alla Fiv – dice il presidente Daniele Malavolta -. A Scarlino è stato raggiunto un importante risultato che dedichiamo a tutti i volontari, sostenitori, sponsors che sostengono le finalità associative: il mare e le sue emozioni per tutti. Ad inizio stagione, causa pandemia, pensavamo di non ripartire. Poi in tanti ci sono stati vicino, ci hanno sostenuto ed incitato ad andare avanti. Le gioie, i sorrisi, la voglia di divertirsi e di fare sport della vela sono il vero motore della Liberi nel Vento. Da qui ripartiamo per la programmazione della stagione 2021, per essere ancora di più… Liberi nel Vento.”

Durante le recenti assemblee elettive Giancarlo Mariani è stato eletto presidente della Classe 2.4 mr e Daniele Malavolta consigliere della classe Hansa 303. La piccola-grande esperienza della Liberi nel Vento al servizio della crescita in Italia dello sport della vela per tutti su imbarcazioni della classe 2.4mR e della classe 2.4 mr

Un’importante realtà sportiva sostenuta da privati, aziende ed enti. Un grazie da parte del vertice dell’associazione agli amministratori di Sollini Accessori Calzature, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Solettificio Biccirè, Guldmann, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Vega Lift Stile Srl, Rotary Club di Fermo, Farmacia Laura Pompei, Lions Club Fermo-Porto San Giorgio, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa, Lega Navale di Porto San Giorgio, Centro Servizi per il Volontariato delle Marche, Croce Azzurra e Protezione Civile di Porto San Giorgio.

Fotogallery