FERMO - Ai microfoni di Radio FM1, Lucilla Steca presenta la nuova campagna "Oltre l'energia" e spiega come poter ottenere risparmi in bolletta.

Steca Energia lancia la nuova campagna ‘Oltre l’energia’. “Da oltre vent’anni Steca Energia si occupa di vendita di energia elettrica e gas metano su tutto il territorio nazionale. Da oltre vent’anni la filosofia dell’azienda – spiega Lucilla Steca – è quella di offrire una serie di valori intangibili in grado di stabilire una relazione duratura con il consumatore, che vanno oltre il semplice servizio offerto: vicinanza, rapporto diretto con le persone, velocità del servizio curato da operatori che rispondono esclusivamente dalle Marche e pieno supporto al consumatore per ogni tipologia di esigenza. La nuova campagna esprime i valori del brand grazie ad un’unica formula: ‘Oltre l’energia’. Un’energia che non si ferma alla stipulazione di un contratto”.

“Un’energia – entra nei dettagli Lucilla Steca – fatta di persone pronte a trovare la migliore soluzione contrattuale e a fornire assistenza ad ogni cliente. Sempre con il sorriso.

Un’energia che promuove un utilizzo responsabile dell’energia grazie ai consigli pubblicati sui canali social dell’azienda, aiutando il cliente ad ottimizzazione costi e consumi per evitare sprechi economici ed energetici.

Migliaia di clienti in tutta Italia, fra aziende, enti pubblici e clienti privati, hanno trovato, grazie a Steca Energia, la soluzione più adatta alle loro esigenze.

L’azienda diventa sinonimo di affidabilità, sviluppo e cambiamento con un unico obiettivo: offrire energia e concretezza a tutto il territorio”.

ARTICOLO PROMOREDAZIONALE