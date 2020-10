SANITA' - Ecco come scegliere i nuovi medici di base. Tutte le indicazioni fornite dall'Area vasta 4

La direzione territoriale dell’Area vasta 4 comunica la cessazione dal servizio di alcuni medici di base che sono andati, o sono prossimi ad andare in pensione.

Hanno terminato la loro attività dal 30 settembre, Enrico Giacomozzi, medico di medicina generale nel comune di Monte Urano, e Aloisa Marziali, medico nei comuni di Servigliano e Montelone di Fermo. Cesserà dal servizio invece il giorno 13 ottobre prossimo Floriana Zampaloni, operativa nel comune di Porto Sant’Elpidio.

“I pazienti dei due professionisti che non hanno già provveduto a farlo – spiegano dall’Area vasta 4 – possono effettuare la scelta di un nuovo medico curante recandosi agli sportelli dell’anagrafe assistiti di Fermo o Porto Sant’Elpidio, dalle ore 7.45 alle ore 13, dal lunedì al sabato; Petritoli, dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì, oppure inviando una mail a graziella.cocci@sanita.marche.it e guidomaria.didonato@sanita.marche.it; Amandola, dalle 8.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì, o via mail a mariacinzia.mariani@sanita.marche.it,.

Qualora si effettui la procedura via mail, occorre scrivere nome, cognome, data di nascita dell’utente, nome e cognome del medico che si intende scegliere ed eventuale secondo nominativo qualora la prima scelta dovesse aver raggiunto già il massimo dei pazienti”.

L’AV4 ricorda che è possibile trovare tutti i contatti degli uffici Anagrafe assistiti al link: http://www.asurmarche4.it/news.asp?id=131.

Si può consultare l’elenco dei medici di medicina generale a questo link: https://www.asur.marche.it/web/portal/mmg/pls1