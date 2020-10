CICLISMO – Gran Premio di Chiusura su strada del Csi ad Ascoli Piceno, con Luca Curti a conquistare il secondo posto assoluto ed il primo della propria categoria. Nel Master Ciclocross Uisp a Grottammare duello tutto fermano per il successo assoluto con Moreno Rapari a precedere Mauro Mercuri. Al via la Cross Cup CSI 2020/21

di Tiziano Vesprini

Gran Premio di Chiusura Csi – Sul tradizionale veloce circuito in località Cartiera di Ascoli Piceno è il Settore Ciclismo Marche del Centro Sportivo Italiano, capitanato da Giampiero Conti, a proporre il classico Gran Premio cicloamatoriale di Chiusura che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di atleti di tutte le età e provenienti da diverse regioni del centro Italia.

Manifestazione organizzata grazie alla locale azienda Ceci Moto & Bike svoltasi in due competizioni ben distinte in base al valore agonistico dei partecipanti.

Nella prima delle due a trionfare a mani alzate è stato Renato Marini, portacolori della formazione abruzzese Team Go Fast che ha preceduto il rivierasco piceno Roberto Vallese del Sbt Team di San Benedetto del Tronto e Roberto Sartori del Tonti/Sartori, a seguire fuori dal podio si sono classificati Italo Soldi, Gianluca Giacconi, Antonino Di Girolamo, Giacomo Bravi, Paolo Cesarini, Rodolfo Tonti, oltre al resto.

Stessa soluzione finale nella seconda competizione con il cesenate Michele Senni (Borello) ad imporsi in volata sul fermano Luca Curti del Team Hair Gallery di Montegiorgio e su Jarno Calcagni del Team Battistelli. A seguire si sono classificati Lucio Mazzarini, Paolo Corradetti, Stefano Brunelli, Devis Galassi, Michele Marinozzi, Manuel Pantalone, Flaviano Mosca, ecc.

Nelle classifiche di categoria numerosi i podi conquistati dai cicloamatori del Fermano. Due secondi posti grazie a Luca Curti e Samoca Vagnarelli (Hair Gallery); due seconde piazze con: Paolo Corradetti (Studio Moda Monte Urano) e Giuseppe Dezi (Hair Gallery); doppio bronzo per: Simone Cecaroni (Studio Moda), Denian Luku (Team Melania/Petritoli).

Altri vincitori di categoria sono risultati Roberto Vallese, Michele Senni, Manuel Pantalone, Stefano Pascucci, Roberto Rossini, Devis Galassi, Jarno Stanchieri, Gianluca Giacconi, Antonino Di Lorenzo, Roberto Sartori, Renato Marini, Giacomo Bravi e Carlo Dolci.

Master Ciclocross Uisp – Apertura stagionale dell’attività ciclocampestre in quel di Grottammare e portacolori delle società sportive cicloamatoriali del Fermano, anche in questo caso, grandi protagonisti. Duello tutto provinciale per la vittoria assoluta, nella seconda competizione, con Moreno Rapari del Team Hair Gallery Montegiorgio a precedere il concittadino Mauro Mercuri dell’Extreme Bike Team Montegiorgio; nei primi dieci assoluti anche Pierluigi Quadrini (Polisportiva Belmontese), Luca Michettoni (Abitacolo Sport Club Rapagnano) e Paolo Pirani (New Mario Pupilli Grottazzolina).

Buon sesto posto assoluto nella prima gara per il grottese Massimo Viozzi della New Mario Pupilli. Podio tutto fermano nella categoria femminile con Cinzia Zacconi (Pupilli) a precedere Mirela Victoria Nemes (Belmontese). Portacolori della nostra provincia che hanno raccolto ben otto podi di categoria grazie ai due primi posti di Moreno Rapari (Hair Gallery) e Paolo Pirani (New Mario Pupilli); tre argenti per Walter Funari e Mauro Mercuri (duo della Xtreme Bike Team) e Adriano Conti (Polisportiva Belmontese); tre terze posizioni con: Massimo Viozzi (Mario Pupilli), Luca Michettoni (Abitacolo Sport Club) e Giampiero Belletti (Adria & Sibilla Montottone).

Prossimi appuntamenti ciclocampestri: sabato 17 ottobre a Pedaso con la prima prova della Cross Cup Csi 2020/21 che proseguirà il 7 novembre al Bike Park di Fermo, il 22 novembre a Rubbianello, il 12 dicembre a Grottazzolina, il 9 gennaio a Porto Recanati, il 31 gennaio a Sant’Elpidio a Mare presso l’area circostante Il Casale Cs Sport che, nel caso di approvazione da parte della Direzione Nazionale Csi, sarà sede dei Campionati Nazionali Csi 2021 di Ciclocross, il 7 febbraio al Bike Park di Fermo e chiusura attività invernale Csi il 14 febbraio a Grottazzolina.

