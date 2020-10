PORTO SANT'ELPIDIO - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria di secondo grado anno scolastico 2020/21

Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria di secondo grado anno scolastico 2020/21.

La Regione Marche in attuazione del Ddpf n. 1053/Ifd del 14/10/2020 ha fornito ai Comuni gli indirizzi per erogare il contributo per l’acquisto dei libri di testo agli studenti della scuola secondaria di I grado e della secondaria di II grado iscritti all’anno scolastico 2020/21.

Possono presentare domanda i cittadini esercenti la potestà genitoriale di alunni frequentanti scuole ricadenti nel territorio comunale o in comuni vicini, o lo studente se maggiorenne, in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di Porto Sant’Elpidio, iscrizione effettuata per l’anno scolastico 2020/21, Isee in corso di validità pari o inferiore a 10.632,94 euro.

Le domande devono essere presentate online sul sito www.elpinet.it – accesso servizi sociali dal 19 ottobre al 14 novembre 2020.

link della domanda di contributo https://elpinet.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=sociali_buoni_libri

non saranno ammesse domande presentate oltre scadenza. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: Isee in corso di validità oppure Dsu (dichiarazione sostitutiva unica), elenco dei libri di testo previsti per l’anno scolastico 2020/21, documentazione comprovante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo a.s. 2020/21 ovvero scontrini, fatture anche per acquisti online, dichiarazioni della libreria, ricevute di pagamento per libri usati, in caso di fratelli occorre presentare una domanda per ogni studente e le spese sostenute devono chiaramente riportare il nominativo dello studente a cui si riferiscono (ad es. anche con annotazione a penna vicino alla somma spesa). Non saranno considerati gli importi non riconducibili a ciascuno studente, stampa del codice Iban per l’accredito del contributo. Non sono ammesse a contributo spese diverse dai libri di testo scolastico (es. foderine dei libri, cancelleria, dizionari o altro materiale scolastico).

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune tel. 0734/908332 – 0734/908308 o inviare un’e-mail a b.berdini@elpinet.it”