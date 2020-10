FERMO - Domande presentabili entro il 19 novembre. Procedura in favore degli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo e le secondarie superiori, appartenenti a famiglie economicamente disagiate

Il Comune informa che, anche per l’anno scolastico 2020/2021, la Regione Marche ha comunicato la disponibilità economica per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo e le scuole secondarie superiori, appartenenti a famiglie economicamente disagiate.

Sono destinatari del beneficio, pertanto, le studentesse e gli studenti frequentanti la scuola secondaria di 1° e 2° grado che siano residenti nel Comune di Fermo e che appartengano a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee.) 2020 non sia superiore ad € 10.632,94.

Le richieste, redatte sull’apposito modulo in distribuzione presso le segreterie scolastiche, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) del Comune di Fermo, o scaricabile dal sito del Comune di Fermo, dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Fermo entro e non oltre le ore 18.00 del 19 Novembre 2020.

Per la concessione del beneficio, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione fiscale in originale della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo relativo all’Anno Scolastico 2020/2021 e la dichiarazione Isee in corso di validità.

Per info: e-mail diana.malaspina@comune.fermo.it – tel. 0734/284279.

Bando e modulo di richiesta sul sito del Comune di Fermo, al link https://www.comune.fermo.it/it/lettura-bando/bando/540/.