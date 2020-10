FERMO - Rinnovato il look esterno alla sede di via Brunforte. Le lezioni intanto proseguono in sicurezza, sia in presenza che a distanza Il Sindaco Calcinaro: “Opere che rendono l’ambiente universitario più confortevole in un momento in cui gli spazi aperti sono molto importanti”

Sempre più accogliente e con spazi all’aperto sistemati, importanti in ottica di maggiore sicurezza in questo momento emergenziale, la sede universitaria di via Brunforte a Fermo.

Sono, infatti, terminati i lavori di riqualificazione esterni, che hanno riguardato una porzione del bel giardino e che ora vedono un ampio marciapiede, panchine, il prato ad irrigazione automatica.

“Un lavoro importante perché rende ancor più confortevole, in questo momento in cui gli spazi aperti sono fondamentali, il nostro ambiente universitario, un atto nei confronti dei tanti studenti, del territorio e di fuori, un intervento rilevante non solo esteticamente ma anche funzionalmente”, ha detto il sindaco e presidente Euf Paolo Calcinaro.

Una progettualità che ha visto in prima linea l’Euf (Ente Universitario del Fermano) ed il Comune di Fermo, in accordo con l’università, proprio per soddisfare le esigenze legate all’accoglienza degli studenti e creare le migliori condizioni per la didattica, condizioni che in questo periodo risultano particolarmente importanti anche per la sicurezza degli studenti stessi nel contrasto all’emergenza sanitaria con la possibilità di avere spazi all’aperto dove poter studiare.

Riqualificazione che ha interessato appunto in questi ultimi mesi gli spazi esterni, arredati con tavolini, panchine, fioriere perché sono molto frequentati e apprezzati dagli studenti. Per consentire l’accesso al giardino è da tempo in uso anche un servoscala, che permette così di raggiungere l’area verde ai diversamente abili, con panchine e tavolini appositamente attrezzati.

Sede universitaria fermana che, come noto, ospita i corsi di laurea in ingegneria gestionale (triennale e biennale magistrale) e di primo livello (triennale) in infermieristica, afferenti all’Università Politecnica delle Marche, dove la didattica prosegue sia in presenza, nell’osservanza dei protocolli normativi nazionali, che a distanza con un lavoro in forte collaborazione dell’Univpm, dell’Euf, del Personale, dei docenti e degli studenti stessi.