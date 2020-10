FERMO - Il Comune fa anche sapere che "in osservanza delle disposizioni del Dpcm del 24 ottobre non sarà possibile svolgere in presenza gli eventi in calendario per l'iniziativa "La matrice popolare come fatto identitario. Azioni per la fruizione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico di matrice popolare del Sistema bibliotecario cittadino fermano"

Comune di Fermo e Amat comunicano che gli spettacoli Nati sotto contraria stella (10 e 11 marzo 2020) e Un nemico del popolo (24 e 25 marzo 2020) – in abbonamento nella stagione di prosa 2019/20 – e lo spettacolo Ghost. Il musical (2 aprile 2020) – fuori abbonamento – previsti al Teatro dell’Aquila di Fermo e sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, sono annullati.

Per il rimborso degli abbonamenti e dei biglietti sono previste le seguenti modalità.

Per gli spettacoli in abbonamento , rispettivamente Nati sotto contraria stella e Un nemico del popolo è possibile:

1. decidere di rinunciare al rimborso monetario o al voucher e scegliere di sostenere il Teatro inviando una mail all’indirizzo biglietterie@ amat.marche.it con oggetto “Divento Amico della Platea delle Marche!”, indicando lo spettacolo di riferimento;

voucher , accedendo entro e non oltre il 10 Novembre 2020 alla piattaforma VIVAforVoucher al seguente link: 2. richiedere il, accedendo entro e non oltre il 10 Novembre 2020 alla piattaforma VIVAforVoucher al seguente link: https://shop.vivaticket. com/ita/voucher . Il voucher consiste in un buono pari al prezzo facciale del biglietto, ovvero al netto di eventuali somme pagate per i sevizi di intermediazione e/o commissioni. Per l’abbonato il voucher ha il valore economico pari al lordo dei ratei non goduti. Il voucher rilasciato dal portale Vivaticket sarà spendibile, entro 18 mesi dalla data di emissione, per l’acquisto degli eventi messi in vendita dal medesimo organizzatore AMAT. In conformità agli obblighi di legge il titolo di accesso all’evento annullato (biglietto e/o tagliando di abbonamento cartaceo in vostro possesso) dovrà essere conservato integro in ogni sua parte e presentato alla biglietteria del teatro quando si usufruirà del voucher per un nuovo acquisto;

3. richiedere il rimborso monetario ; rivolgendosi alla biglietteria del Teatro dell’Aquila a partire dal 3 Novembre e fino al 10 Novembre 2020 nei seguenti orari: dal martedì al sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30. Per evitare assembramenti in biglietteria è necessario fissare preventivamente un appuntamento attraverso l’invio di una mail contenente anche la modalità di rimborso prescelta (voucher o monetario) al seguente indirizzo: biglietteria teatro@comune. fermo.it;

Per lo spettacolo fuori abbonamento Ghost. Il musical:

– il rimborso dei biglietti avverrà invece esclusivamente in forma monetaria, rivolgendosi alla biglietteria del Teatro dell’Aquila a partire dal 3 Novembre e fino al 10 Novembre 2020 nei seguenti orari: dal martedì al sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30.

Per evitare assembramenti in biglietteria è necessario fissare preventivamente un appuntamento attraverso l’invio di una mail al seguente indirizzo: biglietteria teatro@comune. fermo.it.

Per ulteriori informazioni: AMAT 071 2072439 – 2075880, biglietterie@amat. marche.it

Il Comune fa anche sapere che “in osservanza delle disposizioni del Dpcm del 24 ottobre non sarà possibile svolgere in presenza gli eventi in calendario per l’iniziativa “La matrice popolare come fatto identitario. Azioni per la fruizione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico di matrice popolare del Sistema bibliotecario cittadino fermano”.

Si darà comunicazione a breve della data dalla quale i contenuti ed i video saranno disponibili ed accessibili nella pagina Facebook e sul canale YouTube della Biblioteca Civica “Romolo Spezioli” di Fermo.