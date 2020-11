TAMPONI - Il capogruppo Lega in consiglio regionale: "Ringrazio l’assessore alla sanità Filippo Saltamartini per l’attenzione ed il tempismo con cui si è approcciato alla richiesta confermando, al di là della contingenza, la ferma volontà della giunta Acquaroli di mantenere fede al programma di potenziamento dei servizi sanitari sul territorio voluto da Lega e centrodestra"

“Dalle parole ai fatti: per la Lega non è solo uno slogan anche, e soprattutto, nella lotta al Covid”. Così Mauro Lucentini, capogruppo della Lega in consiglio regionale commentando “l’apertura, dietro mia sollecitazione, dei drive test di Amandola e Montegiorgio dove si potranno fare i tamponi direttamente dall’auto senza doversi recare a Fermo”.

“Grazie alla sensibilità della giunta regionale e alla sinergia della Lega Marche con il territorio, la risposta alle necessità della media e alta valle del Tenna è stata pronta ed efficace. Non solo si incrementano numero e velocità dei tamponi, ma si limitano gli spostamenti e la congestione sul punto diagnostico di Fermo con indubbio vantaggio di cittadini e imprese – spiega Lucentini – Ringrazio l’assessore alla sanità Filippo Saltamartini per l’attenzione ed il tempismo con cui si è approcciato alla richiesta confermando, al di là della contingenza, la ferma volontà della giunta Acquaroli di mantenere fede al programma di potenziamento dei servizi sanitari sul territorio voluto da Lega e centrodestra. Il nuovo drive test di Montegiorgio sarà allestito in via Dante Mattii, presso il campo sportivo di Piane di Montegiorgio, quello di Amandola a Piandicontro, nei pressi del campo sportivo”.