Sono 61, una meno di ieri, le persone attualmente ricoverate all’ospedale Murri di Fermo positive al Coronavirus. Di queste, 31 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 6 in terapia intensiva, 22 al reparto di Medicina Covid e due al Pronto soccorso. Nelle ultime ore sono stati dimessi due pazienti ma purtroppo è spirato un uomo di circa 70 anni di Montegranaro.

Questi i dati nel report diffuso in mattinata dall’Area vasta 4 in merito all’andamento dei contagi da Covid, dei ricoveri al Murri e, purtroppo, anche dei decessi di persone risultate positive al virus ma che, è bene ricordarlo, nella stragrande maggioranza dei casi, presentavano patologie pregresse.

Patologie pregresse anche per l’anziana di Porto Sant’Elpidio spirata nella residenza sanitaria di Campofilone. Patologie pregesse, si diceva, per lei, come d’altronde per tutte e cinque le altre persone che avevano contratto il Covid, decedute, nel resto delle Marche in queste ore.