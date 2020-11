PORTO SAN GIORGIO - “Una postazione sarà collocata in zona nord, tra via delle Regioni e via Marche, la seconda in viale dei Pini nei pressi di piazza Torino. In centro lo spazio del terzo punto raccolta sarà tra piazza Matteotti e piazza delle Marine, il quarto a sud, tra piazza Napoli e il lungomare Gramsci"

Monopattini: quattro postazioni tra nord, centro e sud. L’assessore Di Virgilio: “Territorio coperto, servizio attivo a dicembre”. Porto San Giorgio avrà quattro postazioni per monopattini. L’assessore alla viabilità Andrea Di Virgilio ed i tecnici del Comune hanno compiuto oggi l’ultimo sopralluogo prima dell’istallazione degli spazi.

“Una postazione sarà collocata in zona nord, tra via delle Regioni e via Marche – spiega Di Virgilio – la seconda in viale dei Pini nei pressi di piazza Torino. In centro lo spazio del terzo punto raccolta sarà tra piazza Matteotti e piazza delle Marine, il quarto a sud, tra piazza Napoli e il lungomare Gramsci. Dopo gli interventi per gli stalli (8 a postazione) il servizio sarà reso fruibile il prossimo mese. Questo assetto è stato concepito al fine di andare a coprire alcune delle zone nevralgiche della città e permettere un facile accesso ai mezzi da parte degli utenti”.

“Green go” è un servizio sharing che consiste nel noleggio tramite un’applicazione gratuita scaricabile dalle principali piattaforme. L’età minima richiesta è 18 anni o, se minorenni, titolari della patente Am.

Il servizio “Green Go” è disponibile 365 giorni l’anno e i mezzi sono dotati di luce anteriore e posteriore con apposita custodia dove sono conservate le bretelle retro riflettenti. Si potrà circolare soltanto nell’area operativa: al di fuori della stessa, il sistema provvederà al suo spegnimento automatico. Resta a carico del conducente la responsabilità per eventuali infrazioni al codice della strada; la velocità massima consentita dei monopattini è di 20 Km/h. Scende a 6 km/h nelle aree pedonali e ciclabili attraverso il limitatore di velocità gestito dal sistema. Non è permesso trasportare un altro passeggero o cose ed ogni forma di traino. L’uso del casco non è obbligatorio. In caso di pioggia il sistema “Green Go” non consentirà l’uso dei monopattini dal momento che il livello di rischio si alza quando la strada è bagnata. Il servizio è a pagamento, tramite carta di credito o prepagata (0,20 centesimi di euro al minuto) mentre l’iscrizione è gratuita.