C’è tempo fino al 18 novembre per presentare al centro per l’impiego di Fermo la domanda di interesse per le 3 borse lavoro, per essere inseriti per 9 mesi negli uffici comunali di Porto Sant’Elpidio.

Numerosi i titoli di studio ammessi:

Progetto 1:

Diploma di Istituto Tecnico Agrario, Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali, Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura, Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per l’ambiente e la Natura, Laurea Triennale in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica ed Ambientale, Laurea Magistrale in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale;

Progetto 2:

Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione, Laurea Magistrale in Comunicazione e Culture Digitali, Laurea Magistrale in Comunicazione di Massa, Comunicazione Istituzionale o Comunicazione d’Impresa, Laurea Triennale in Lettere, Laurea Magistrale in Lettere;

Progetto 3:

Laurea Triennale in Informatica, Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Ingegneria Informatica, Laurea Magistrale Ingegneria dell’Informazione, Scienze e Tecnologie Informatiche, gestionali o equipollenti, Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento ed equipollenti, Laurea in Giurisprudenza, Laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione, Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Archivistica o equipollenti, Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione, Laurea Magistrale in Comunicazione e Culture Digitali, Laurea Magistrale in Comunicazione di Massa, Comunicazione Istituzionale o Comunicazione d’Impresa.

“Tre i progetti aperti – spiegano dal Comune – per 3 figure ricercate che devono avere più di 30 anni, essere in stato di disoccupazione, non percepire ammortizzatori sociali e risiedere in uno dei paesi del bacino di utenza del centro per l’impiego di Fermo: 2 persone per l’area ad alto contenuto innovativo per accrescere le funzionalità e la comunicazione attraverso il sito istituzionale e una per la tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico. I candidati selezionati saranno sottoposti a colloquio ed, in caso di approvazione del progetto da parte della Regione Marche, inseriti presso gli uffici comunali di Porto Sant’Elpidio per un massimo di nove mesi.

Per manifestare il proprio interesse bisogna contattare previo appuntamento il Centro per l’Impiego di Fermo, entro le ore 12 del 18 novembre 2020, e presentare il modello di manifestazione di interesse allegato all’Avviso e la certificazione Isee. Si può consultare il bando completo e scaricare la modulistica al link https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Offerte-Centri-Impiego/id_21447/3897 Per ulteriori informazioni sulla manifestazione di interesse si può contattare il Centro per l’Impiego di Fermo:

Teresa Tomassini tel. 0734 254719 ; Antonella Michetti tel.0734 254756. Per informazioni sui progetti si può contattare il Comune di Porto Sant’Elpidio, Ufficio Turismo 0734 908 336 pseturismo@elpinet.it”.