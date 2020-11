Beffa finale per il Futsal Cobà,

il Cus Molise sorride

grazie ad un super Barichello

SERIE A2 - Sangiorgesi di nuovo in campo in quel di Campobasso dopo i tanti rinvii causa Covid. Partita risolta dai locali a far leva su un'ingenuità ospite commessa nei pressi dell'epilogo di sfida, per il 5-4 del triplice fischio impresso nel vivo segno del talento domestico classe 1995

14 Novembre 2020 - Ore 20:22 ...