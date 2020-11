PORTO SANT'ELPIDIO - Emanuela Ferracuti: “Il travolgente impatto del Covid sulle nostre vite sta marcando ancora di più le spaccature nel tessuto sociale già esistenti soprattutto su chi già versava in condizione di fragilità, violenza o disparità"

Si avvicina la data del 25 Novembre per un momento di riflessione sulla incessante lotta contro la violenza sulle donne. Il fenomeno, acuito nel periodo del lockdown, durante il quale le donne si sono trovate obbligate a vivere con i loro aguzzini, merita una dedizione particolare pur vivendo nel 2020, nell’ era moderna ed evoluta; le violenze di ogni tipo (economiche, fisiche, psicologiche,ecc..) si ripetono costantemente ad ogni età e a livelli socio-culturali che abbracciano ogni categoria, basti pensare che da Gennaio a Novembre del 2020 sono stati compiuti 59 femminicidi.

In questo contesto si inserisce il lavoro di sensibilizzazione sui temi della parità, portato avanti dall’Assessorato e dalla Commissione Pari Opportunità di Porto Sant’Elpidio, in questo periodo sia più che mai necessario.

Queste le parole dell’Assessore alle Pari Opportunità Emanuela Ferracuti: “Il travolgente impatto del Covid sulle nostre vite sta marcando ancora di più le spaccature nel tessuto sociale già esistenti soprattutto su chi già versava in condizione di fragilità, violenza o disparità. Tenuta psicologica, difficoltà economiche, perdita del lavoro, interruzione dei servizi stanno continuando a pesare sulle famiglie e massimamente sulle donne, le quali sono chiamate a compensare la mancanza di servizi, accettare condizioni di lavoro flessibile che le penalizza e a vedersi ‘naturalmente’ ricollocate a casa, a far tutto, molto spesso da sole. Le donne sono senza dubbio coloro sulle quali pesa di più il ripensamento delle attività e la riorganizzazione/assenza dei servizi”.

La presidente Ilaria Santandrea interviene così a riguardo: “Ad Ottobre ci siamo riunite in Commissione, mantenendo tutte le precauzioni e i distanziamenti necessari, condividendo nuove proposte ed idee per informare la cittadinanza sulla fotografia attuale e su situazioni preoccupanti. Così è nata l’idea di discutere e confrontarci con degli esperti attraverso interviste-relazioni in modalità telematica. Gli argomenti esposti hanno toccato diverse macro-aree: dalla violenza di genere, lo stalking, al lavoro in smart working; dalla condizione della donna nel mondo digitale, all’uso sbagliato dei social, fino al tema dell’affettività nella relazione. Proprio per questa eterogeneità ho deciso di tuffarmi nell’organizzazione dell’evento, creando, grazie all’immensa collaborazione e disponibilità delle relatrici e dei relatori,che non finirò mai di ringraziare, un ciclo di incontri che proporremo ogni Mercoledì sera dalle ore 21.00 tramite la piattaforma ZOOM ed un libero accesso di tutti gli utenti interessati. La partecipazione sarà ovviamente gratuita, il nostro unico obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza parlando insieme agli esperti di tematiche attuali che dovrebbero attrarre l’interesse di tutti. L’indifferenza uccide sempre.”

Il Ciclo dal titolo co “Interviste al Femminile”mposto da cinque incontri è così composto:

-Mercoledì 25 Novembre “ Violenza di genere e stalking: vittima, stalker e aspetti normativi” per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne con l’aiuto e la collaborazione della Cooperativa On The Road con la responsabile del centro Antiviolenza Chiara Ferrari, l’Avv. Daniela Fogliano e la psicoterapeuta Catia Ferrantini, collaboratrici del CAV.

-Mercoledì 2 Dicembre “Donne, lavoro e smart-working: una fotografia attuale” insieme a Daniela Barbaresi, Segretaria regionale CGIL Marche.

-Mercoledì 9 Dicembre “Uso dei social: quando il commento sfocia in offesa?” interverrà Erika Belelli, psicoterapeuta esperta in dipendenze tecnologiche.

-Mercoledì 16 Dicembre, in collaborazione con l’Associazione Rosa Digitale tratteremo i temi “Donna e digitalizzazione un binomio possibile, anzi indispensabile!” con la Prof.ssa Barbara Re, docente di informatica e delegata dal Rettore alle Pari Opportunità UNICAM e Gianni Monti, docente e membro dell’Equipe dell’Equipe Formativa Territoriale Marche.

-Mercoledì 23 Dicembre “L’Affettività nelle relazioni: come scegliamo il partner?” con Antonella Ciccarelli, mediatrice familiare e sessuologa e Catia Ferrantini, psicoterapeuta.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare tramite il link:https://us02web.zoom.us/j/82761165580o inserendo il codice Zoom 827 6116 5580qualora foste già iscritti alla piattaforma.

Vi aspettiamo telematicamente ogni Mercoledì dal 25 Novembre al 23 Dicembre alle ore 21.00 (per qualsiasi informazione rivolgersi al n. 3385820212)

