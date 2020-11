FERMANO - Per informazioni, criteri di assegnazione ed approfondimenti sulle rinnovate politiche sociali consultare gli appositi sportelli istituzionali guidati dall'Ambito Sociale IXI

Il Comune di Fermo informa che la Regione Marche ha approvato i nuovi criteri regionali per l’erogazione degli interventi a favore degli alunni con disabilità sensoriale per l’anno scolastico 2020/21.

Nello specifico, si tratta di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare, sussidi e supporti all’autonomia, adattamento testi scolastici, frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti è possibile contattare l’Ambito Sociale XIX al numero 0734/623174, sito in città in piazzale Azzolino 18, l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Ascoli Piceno e Fermo all’indirizzo mail uicap@uiciechi.it o al numero 0736 250133, l’Ente Nazionale Sordi Fermo alla casella di posta elettronica fermo@ens.it, con recapiti mobili 345/6441421 o 347/8580434.

Le domande di contributo, con allegata la documentazione richiesta, dovranno essere trasmesse all’Ambito Sociale Territoriale XIX, a mezzo pec all’indirizzo: coordinatore@pec.ambitosociale19.it o consegnate a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di Fermo.

Scade invece il prossimo 27 novembre il termine per presentare le domande relative all’avviso dell’Ambito Sociale Territoriale XIX relativo all’erogazione, sulla base di una graduatoria, dell’assegno di cura per soggetti anziani ultrasessantacinquenni in condizione di non autosufficienza.

Possono presentare domanda di accesso coloro che risiedono in uno dei 31 Comuni che fanno parte dell’Ambito e che hanno un’invalidità del 100%, con indennità di accompagnamento.

Le domande dovranno essere all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza dell’anziano non autosufficiente. Il contributo economico mensile è pari ad € 200,00, viene erogato per un periodo di 13 mesi, e permette alla famiglia di essere sostenuta nelle spese di assistenza all’anziano, il quale a sua volta ha la possibilità di rimanere nel proprio contesto di vita e di relazioni affettive.

Gli interessati potranno rivolgersi al proprio Comune di residenza, recarsi su appuntamento agli uffici dell’Ambito Sociale XIX presso la sede operativa di piazzale Azzolino 18 a Fermo, contattare i numeri di telefono 0734/603167o 0734/622794, scrivere presso l’indirizzo di posta elettronica ambito19@comune.fermo.it, o consultare il sito www.ambitosociale19.it.