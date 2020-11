Lauree in Infermieristica della sede di Fermo dell’Università Politecnica delle Marche: proclamazione in modalità telematica

FERMO - Quest’anno i laureandi saranno 31 divisi in quattro gruppi. L’intervento delle autorità avverrà alle ore 10:00 al termine della relazione delle tesi del primo blocco di 6 studenti.

Giovedì 26 novembre 2020 si svolgerà in modalità telematica la cerimonia di proclamazione dei laureati al Corso di Laurea in Infermieristica di Fermo.

A causa dell’epidemia di COVID-19 in corso e nel rispetto delle misure previste dalle istituzioni competenti, le sedute di laurea dei corsi dell’Università Politecnica delle Marche vengono svolte in modalità telematica. Gli studenti parteciperanno dalla propria abitazione mentre la commissione svolgerà i propri lavori in presenza. Presso la sede del Corso di Laurea, in Via Brunforte 47, si troveranno anche le autorità per i saluti istituzionali in videochiamata con gli studenti laureandi.

Quest’anno i laureandi saranno 31 divisi in quattro gruppi. L’intervento delle autorità avverrà alle ore 10:00 al termine della relazione delle tesi del primo blocco di 6 studenti.

Interverranno per i saluti: Il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Prof. Gian Luca Gregori; il Sindaco della Città di Fermo, avv. Paolo Calcinaro; il Prefetto di Fermo, Dott.ssa Vincenza Filippi; l’Arcivescovo della diocesi di Fermo, Mons. Rocco Pennacchio; il Direttore dell’Area Vasta 4, Dott. Licio Livini; il Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’UnivPM, Prof. Marcello Mario D’Errico; il Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica della sede di Fermo, Prof. Giampiero Macarri.

A seguire saranno proclamati i neo-laureati e al termine della cerimonia si proseguirà con la discussioni delle tesi fino alle ore 16,00.