Coronavirus, 252 nuovi positivi nelle Marche,

8 in provincia di Fermo

meno tamponi nel fine settimana

DATI - I positivi sono 252 nel percorso nuove diagnosi (17 in provincia di Macerata, 80 in provincia di Ancona, 131 in provincia di Pesaro-Urbino, 8 in provincia di Fermo, 7 in provincia di Ascoli Piceno e 9 da fuori regione).

30 Novembre 2020 - Ore 10:29 ...