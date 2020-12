POLITICA - Il senatore dem ha voluto organizzare un webinar al quale hanno preso parte importanti esponenti del partito e diversi esponenti dei Giovani Democratici

di Andrea Braconi

Oltre 3 ore di discussione, più di 20 interventi. Una chiamata, quella del senatore Francesco Verducci, alla quale hanno risposto tantissimi esponenti del Partito Democratico marchigiano, giovani compresi, oltre ad esponenti della società civile. Un confronto via Zoom che cade a poche ore dalla direzione regionale del partito, nella quale per la prima volta si andranno ad approfondire le cause della pesante sconfitta alle ultime Regionali.

“Il Pd non è i suoi gruppi dirigenti – ha affermato il senatore dem in apertura -, ma qualcosa di molto più grande, è il dare voce ad un popolo ed avere un popolo dalla sua parte. Il Pd è un’istanza sociale, una visione del mondo”.

Il primo punto è riconnettere il partito alle Marche e soprattutto ai bisogni e alle aspettative della società marchigiana. “Siamo apparsi non più una parte, ma molto spesso controparte, un qualcosa di chiuso, distante, indifferente alle problematiche enormi che si vivono. Nel passato abbiamo dato una forma politica alla modernizzazione delle Marche, coniando lo slogan di uno sviluppo senza fratture. Invece, dopo 25 anni si sono moltiplicate le fratture, senza più sviluppo, senza più redistribuzione”.

Una crisi, anzi, una serie di crisi che hanno provocato ricadute sulla base sociale del partito. “Non siamo riusciti a ribaltare questa situazione, abbiamo fermato l’emorragia ma non siamo stati capaci di creare nuovo lavoro. Abbiamo perso quando abbiamo smesso di avere un progetto politico delle Marche, abbiamo perso credibilità e senza non si va da nessuna parte. Siamo stati incapaci di fare sistema, ci sono stati ritardi nelle infrastrutture. E poi il terremoto, una tragedia gigantesca, molto più grande delle nostre forze, che ha acuito falle già presenti. Ma la sfida di vincere la vertenza della ricostruzione non sta solo nel ricostruire le mura, ma nell’avere un nuovo modello di sviluppo che non tagli fuori interi territori”.

Per Verducci, quindi, è mancata la politica, la capacità di parlare a ceti e categorie, di creare alleanze sociali. “Non sarebbe bastato un nome per vincere, evitiamo discussioni fuorvianti e ricostruiamo invece in questi giorni un rapporto con l’urgenza delle istanze sociali. Ritengo sbagliata la richiesta di commissariamento del partito regionale, serve invece dare finalmente respiro, serve un congresso rifondativo, unitario, capace di attrarre persone che si sono allontanate. Questo significa aprire il Pd, che oggi è un guscio vuoto autoreferenziale. Dobbiamo ricostruire un’idea di regione, parlare di frontiere tecnologiche ed ambientali per capire quale posto avranno le Marche in Italia, in Europa e nel mondo”.

I SINDACI

Ampio spazio è stato dato agli amministratori locali, in particolare i sindaci. Tra questi Nicola Loira, che dalla sua Porto San Giorgio ha voluto affrontare le diverse ragioni della debacle del settembre scorso. “Non si può fare una valutazione corretta se si prescinde dal vento che ha gonfiato le vele dei partiti della Destra, dalla Meloni alla Lega” ha sottolineato.

Intanto, c’è un isolamento politico del Pd, che in questo momento non è nella condizione di poter dialogare con altre forze politiche. “Siamo al Governo con una realtà che non ha mai fatto mistero di essere alternativa al Pd e gli elettori dei 5 Stelle non fanno misteri nell’individuare il Pd come la causa di tutti i mali. Dobbiamo interrogarci su questo, non bastiamo più a noi stessi. Dobbiamo creare un’area politica dove il Pd sia un soggetto responsabile, ma non necessariamente protagonista, e con il diritto di indicare gli amministratori del paese o delle realtà cittadine. Il Pd deve spogliarsi di una bella fetta di presunzione, deve aprirsi alla società, deve offrire il proprio gruppo dirigente e la propria storia per creare qualcosa di più ampio, che vada fuori dagli schemi tradizionali. Vedo il Pd come strumento di aggregazione di un’area più ampia”.

L’altro elemento è “il tema dei temi”, che il Pd individua come la propria azione politica che devono diventarne la bandiera. “Non possiamo rappresentare sempre e comunque l’establishment, inseguire le emergenze ma dare una prospettiva ai marchigiani e al Paese. E lo dobbiamo fare attraverso un congresso”.

“Guardiamoci bene negli occhi, evitando facili ed inutili scorciatoie”. Così la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, che ha rimarcato come la dimensione e la profondità della sconfitta del Pd nella società sia un tema nazionale. E una “peste da evitare” è quella del dibattito sulle alleanze. “È l’alibi per non fare i conti con alcuni dei titoli che Francesco annunciava. Qui abbiamo perso indipendentemente dall’alleanza con i 5 Stelle. Si sono rarefatti anche i soggetti con cui avremmo potuto allearci”.

Emblematica, per Mancinelli, è stata la vicenda del sisma. “La politica è fatta per affrontare le tragedie e noi lo abbiamo fatto in modo totalmente inadeguato, nonostante il lavoro spasmodico di alcuni amministratori. C’è stata sordità a livello nazionale, del Parlamento e del Governo nazionale, anche una timidezza del Governo nazionale e dei partiti, balbettanti e inesistenti circa l’adeguamento degli strumenti per affrontare il tema. Quello fatto nell’ultimo anno lo si poteva fare tre anni fa e non lo si è fatto per incapacità di affrontare i problemi reali”.

E un congresso, ha proseguito, non si fa in 15 giorni e non si fa con le correnti, come sta avvenendo a livello nazionale. “Le stesse logiche di gusci vuoti si riproducono anche nelle formazioni di minori dimensioni che stanno dentro il Centrosinistra. Alcune cose dobbiamo approfondirle qui, altre a livello nazionale, però noi possiamo dare un contributo. Serve un congresso che abbia anche il tempo per poter mettere in campo momenti di discussione, riflessione e innanzitutto che si basi su idee e proposte. Concentriamoci per definire le proposte non mie, tue, di Matteo Ricci o di un altro, ma le proposte del Centrosinistra per le Marche. E dobbiamo farlo rapidamente”.

Proposte, per la sindaca, significa priorità, significa saper scegliere, anche su infrastrutture materiali e immateriali. “La proposta che farò domani nella riunione della direzione regionale del Pd sarà quella della costituzione di un tavolo permanente tra gli amministratori delle città delle Marche, il gruppo regionale ed i parlamentari delle Marche per avere un nucleo coordinato che definisca gli obiettivi. Questo per dare l’idea di una proposta, non 15 diverse tra loro. Perché il tempo dei valori declinati e non praticati è finito”.

Collegato dal Parco San Bartolo (“Uno dei tre posti più belli delle Marche, insieme a Conero e Sibillini), il primo cittadino di Pesaro, Matteo Ricci, ha parlato della necessità di uscire da un dibattito troppo autoreferenziale, fatto su chat e giornali, per poi approfondire quelli che secondo lui sono stati i due macro motivi della sconfitta.

Il primo. “Le Marche sono cambiate dal punto di vista della struttura sociale ed economica, è entrato in crisi un modello”.

Il secondo. “Non siamo stati percepiti come una forza di cambiamento e su molti temi abbiamo avuto una reazione feroce contro, a cominciare da temi come la sanità ed il terremoto. Se togliamo poche città, ovunque vince la Destra e più andiamo nelle aree interne più questo dato è massiccio”.

La strada, per Ricci, sarà lunga. “Gli altri avranno un momento felice perché il Covid sterilizza il dibattito politico. È difficile fare opposizione in questa fase, nonostante loro su molte cose sono confusi. Ma questa cosa del tampone di massa è una mossa dal punto di vista elettorale che non dobbiamo sottovalutare. Per diversi mesi, inoltre, avranno il refrain che sono arrivati adesso ma noi intanto dobbiamo chiederci quali sono i nostri punti di forza. Comunque governiamo in molte città delle Marche, la maggioranza, e abbiamo la sponda del Governo, se dura. Governo che sul fronte del Recovery Plan deve costruire un asse di ferro con i Comuni, le Regioni non sono affidabili ed è sbagliato affidarle tutte ai Ministeri, con il rischio di non spendere mai queste risorse”.

Per quanto concerne il congresso, per il sindaco sarà fondamentale lasciarsi alle spalle le tremende tossine dell’ultimo anno. “Dovremo mettere tutti la testa sul futuro, invece che sul passato”.

Ricci, nelle ultime ore, ha lanciato un suo timore sulla questione vaccino. “Non ci libereremo facilmente del mostro del Covid se non metteremo meccanismi di obbligatorietà del vaccino o incentivi per raggiungere la cosiddetta immunità, che è di circa il 70% dei vaccinati. Se non lo faremo ci arriveremo in un tempo troppo lungo, sia da un punto di vista sanitario che socio-economico. Qui da noi la cultura complottista e del sospetto si è insediata maggiormente, io invece vorrei le Marche Free Vax il prima possibile”.

IL PARTITO

Alla direzione di domenica seguirà assemblea regionale. A spiegarlo è il segretario Giovanni Gostoli, che ha ricordato come mentre il mese di novembre sia stato dedicato al tema della pandemia e alle sue ripercussioni (“Abbiamo presentato come gruppo consiliare regionale 15 proposte per anticipare la pandemia anziché inseguirla”), dicembre sarà caratterizzato dall’avvio di questa analisi della sconfitta, per capire come ripartire. “Prima lo faranno gli organismi regionali, poi seguirà una discussione nei territori quando le condizioni permetteranno un’ampia partecipazione di tutti gli iscritti”.

Innegabile che per il partito si sia stratta di una sconfitta netta e dolorosa. Per questo c’è bisogno di un percorso costituente e di un congresso anticipato di rigenerazione. “Non è stata la Destra a vincere, ma noi a perdere. È una sconfitta che viene da lontano, non sono mai stati analizzati i cambiamenti profondi che hanno attraversato le Marche. Siamo strati travolti da un voto di protesta, non di Destra. Le radici affondano nella crisi finanziaria del 2008 che ha cambiato il volto della nostra regione, da lì sono cambiate le condizioni di vita dei marchigiani e si è rotto quel modello Marche. Sono stati anni più che di cambiamento di trasformazione ed è in questo periodo lungo che è cresciuta l’insoddisfazione dei marchigiani”.

Nel 2015 il Centrosinistra vinse con il 60% dei cittadini contro e con circa metà dei marchigiani che non era andata il voto. “Già 5 anni fa avremmo dovuto fare una riflessione sul fatto che la Regione Marche era diventata contendibile. Poi c’è stata la disfatta vera nel 2018 con le lezioni politiche, con il Pd al minimo storico, e a seguire le Europee, dove partivamo da una distanza di 140.000 voti”.

Cinque i problemi strutturali individuati dal segretario. Il primo è la credibilità persa “perché ci siamo allontanati dalla realtà”; il secondo che alla crisi del vecchio modello Marche non è stato proposto un nuovo progetto; il terzo è che non ci si è presi cura del partito, che ha perso radicamento e la propria funzione, “diventando più un fine per ambizioni personali”; quarto punto le divisioni interne (“Un partito e una coalizione che litigano su tutto non possono vincere le elezioni”); infine la crisi di un modello politico nelle Marche, con il Pd sempre più solo, proprio come rimarcato da Loira.

“Negli ultimi 5 anni – ha aggiunto Gostoli – sono state fatte tante cose buone, ma abbiamo tradito un’aspettativa di cambiamento, anche sulla questione del sisma. Non siamo riusciti a trasmettere l’azione di governo raccontando le cose fatte e c’è stata una distanza tra le aspettative delle persone e la realtà. Servirà un bagno di realtà sulle questioni essenziali, ponendo al centro non solo la ricostruzione Pd, altrimenti commetteremo l’errore degli scorsi anni; al centro va messa la ricostruzione di un campo largo di Centrosinistra”.

Anche il suo vice Fabiano Alessandrini, che ricopre anche la carica di segretario provinciale di Fermo, non ha voluto far mancare il proprio contributo. “Cosa abbiamo capito da questa discussione? Che più di un problema di contenuti, il nostro partito ha un problema di contenitore”.

Per Alessandrini il merito di Gostoli e della sua segretaria è stato di restituire un’agibilità politica all’interno del partito. “In un anno e mezzo si è andati ad intervenire in una situazione molto compressa in termini di rapporti interni e di alleanze. E quando abbiamo tentato di rifare una coalizione non c’era assolutamente nulla, solo un sacco di sigle vuote. Abbiamo dovuto ricostruire tutto, fin dall’inizio”.

Ma c’è un ulteriore questione, secondo l’esponente dei dem. “Ci siamo trovati ad affrontare una sconfitta e ci sarebbe un principio della responsabilità oggettiva, anche se sappiamo che le responsabilità partono dall’incapacità di capire negli ultimi 10 anni i mutamenti profondi che la società marchigiana ha attraversato. Per questo buttare a mare tutto non sembra la soluzione migliore. Non è un problema di mantenere poltrone, che comunque richiedono tempo, soldi di tasca nostra e un impegno levato ad affetti familiari e lavoro. Quando un partito non è capace di tutelare la propria classe dirigente, è un partito che non è destinato a durare in una costruzione seria del futuro e della prospettiva”.

Infine, la sua divergenza sulla proposta di cabine di regia o tavoli. “Gli amministratori debbono fare gli amministratori, portando il loro contributo, ma è il partito il luogo della discussione, altri tavoli sono deleteri. E gli amministratori devono ritrovare il gusto di venire nel partito a discutere”.

“Non nascondiamo più – ha evidenziato Verducci – c’è un mare aperto e quindi la capacità di ognuno di noi di contribuire ad un nuovo inizio, che parta dalle esigenze più importanti della nostra società. Faremo opposizione senza mai dimenticare che il Pd è una grande forza di governo”.

MANGIALARDI TRA TIMORI E SOLUZIONI

Ringraziato da tutti per l’impegno profuso nella sfida per le Regionali Maurizio Mangialardi, che oggi ricopre il ruolo di capogruppo in Consiglio regionale, ha auspicato di ritrovare nella direzione il clima molto propositivo emerso dal webinar. Perché serve uno scatto in avanti, per mettersi nelle condizioni sì di analizzare il risultato elettorale ma anche di ricontestualizzarlo. “Temo invece che poi dentro la sede deputata il clima muti rapidamente e ritorneremo a cercare posizioni, che ci sarà un percorso volto a capire chi farà cosa nel prossimo periodo, chi si dovrà piazzare, quindi acredini, tensioni, scontri volti a capire chi, come, con chi: il rischio è questo”.

Eppure i 781 incontri distribuiti in 80 giorni di campagna elettorale hanno permesso, almeno a lui, di avere uno spaccato reale. “C’è una sfaldatura totale, dentro di noi, nella società e nel rapporto tra una società mutata e noi: è questo l’elemento che è emerso. Rispetto al 2015 prendiamo da 251.000 voti agli oltre 274.000 del 2020, ma che sono risultati assolutamente insufficienti: quindi, possiamo parlare della più grande sconfitta del Centrosinistra negli ultimi anni. L’azione messa in campo non ha inciso. Un progetto in grado di leggere il territorio, dare il feedback e trasmettere poi attraverso una rete organizzata idee chiare: dentro questo c’è la soluzione. Dobbiamo ritornare con umiltà, dall’opposizione, in mezzo alla gente perché non ci siamo stati più. Oggi c’è un’occasione enorme per stare vicino al nostro volontariato, alle nostre imprese e non schiacciarci sempre con l’unico verbo trasmesso da Roma”.

In quegli 80 giorni si sono ritrovati entusiasmo e modalità, che oggi non vanno abbandonati. “Non dimentichiamo quella bella parola che non possiamo recuperare solo negli ultimi 3 mesi: dobbiamo allargare e coinvolgere la società, i gruppi di attenzione, quelli che sono vicini e che ci possono aiutare nelle scelte importanti”.

(SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO)