Quest’anno ai tuoi regali di Natale ci pensa Winelivery

L'app di delivery, di vino, birra e drink, arriva in suolo marchigiano per servire il brindisi perfetto, alla temperatura ideale, in meno di 30 minuti.

Questo Natale oltre alla slitta i regali li porta Winelivery! Il servizio di consegna a domicilio di alcolici, ghiaccio e soft drink in 30 minuti ed alla temperatura ideale che, grazie alle imprenditrici e amiche Veronica Palestini e Lucia Frattari, ha aperto a Civitanova Marche offrendo il servizio anche a Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio, passando per Civitanova Alta e Montecosaro.

“Siamo entrate nel mondo del vino grazie ai nostri mariti, entrambi sommelier ed ora abbiamo scelto di diventarne imprenditrici! Abbiamo sempre creduto nello sviluppo della nostra città” affermano le imprenditrici “Ci siamo accorte che a Civitanova e dintorni, specialmente in questo periodo, mancava un servizio che portasse un piccolo sprazzo di gioia a domicilio: l’occasione di brindare! Pertanto ci siamo adoperate per aprire il nostro store il prima possibile ed armate di tutto il necessario per poter garantire il servizio anche nel periodo di Natale, per consegnare tutti quei pensieri che il social distancing non permette di consegnare personalmente”.

I marchigiani amano i vini della loro terra e Winelivery lo sa bene, per questo i sommelier dell’App per bere hanno fatto una selezione di bottiglie su misura mettendo a catalogo i vini più amati dai cittadini. Avere l’app Winelivery sul proprio telefono significa poter godere in qualsiasi momento del proprio vino o drink preferito, anche se costretti a casa! Chi scarica l’App ha di fatto in mano una cantina vastissima con oltre 1000 drink.

La piattaforma viene in aiuto anche agli eterni indecisi che possono farsi consigliare dal “Sommelier Virtuale”, un sistema basato su un sofisticato sistema di algoritmi, che aiuta nella scelta del drink perfetto per ogni occasione.

Quindi come porta i regali? “Il processo è davvero semplicissimo, basta scegliere sull’App la bottiglia da regalare, indicare il testo del bigliettino, che scriviamo a mano, e indicare nome e indirizzo del destinatario… al resto pensiamo noi!” Affermano Veronica e Lucia “Il servizio è attivo 7 giorni su 7 dalle 12 alle 24: più nessuno dovrà rinunciare ad un brindisi!”.

Ma cos’è Winelivery? E’ l’App per bere, con servizio di consegna in 30 minuti di bevande alla temperatura ideale, che permette di ordinare le migliori bottiglie di vino o drink, ma anche ghiaccio e snack, tramite sito o App (disponibile su App Store e Google Play). “Il nostro scopo è quello di offrire ai nostri clienti un’esperienza superiore, associando ad un servizio rapido e puntuale, un team di esperti per la selezione delle etichette migliori e gestendo in proprio assortimenti e consegne, per una cura del servizio a 360°.” Oltre a servire il mercato privato, Winelivery offre servizi sia al mondo Ho.re.ca che alle Aziende, come mini-catering e regalistica.

La piattaforma tecnologica è anche un canale di comunicazione che connette direttamente il consumatore con il produttore, il quale può “raccontare” i propri prodotti e distribuirli con un servizio di consegna eccellente. Il servizio, lanciato a Gennaio 2016 a Milano, è ora attivo dalla Sicilia all’Alto Adige con oltre 40 store.

ARTICOLO PROMOREDAZIONALE