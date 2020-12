COVID - Salgono dunque a 1.364 le persone contagiate dal Covid e spirate nelle Marche dall'inizio della pandemia. Di queste, 798 sono uomini. L'età media è di 81 anni mentre la percentuale di patologie pregresse è pari al 95,5%

Altre quattro persone, affette da Coronavirus, sono spirate nelle ultime ore nelle Marche. E’ quanto emerge dai dati diffusi in serata dall’Osservatorio epidemiologico regionale del Servizio Sanità delle Marche. E tra i casi, cinque in totale, che attendevano una conferma sulla diagnosi Covid, conferma arrivata in queste ore, ci sono anche un 75 di Montegranaro e un 88enne di Fermo.

Salgono dunque a 1.364 le persone contagiate dal Covid e spirate nelle Marche dall’inizio della pandemia. Di queste, 798 sono uomini. L’età media è di 81 anni mentre la percentuale di patologie pregresse è pari al 95,5%.