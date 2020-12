VELA - L'associazione di Porto San Giorgio lunedì prossimo nuovamente sui canali web nel merito della classe Hansa303 e del Campionato del Mondo Hansa che si svolgerà a Palermo dal 2 al 9 ottobre 2021. In cantiere, inoltre, la stagione sportiva 2021 sangiorgese, a presentarsi già frizzante e densa di appuntamenti

PORTO SAN GIORGIO – Lunedì 21 alle ore 21.00 sulla piattaforma Zoom andrà in scena il secondo webinair organizzato dalla Liberi nel Vento in cui si parlerà dell’attività sportiva sulle imbarcazioni australiane Hansa303.

Secondo incontro che comincerà con la presenza ed i saluti del presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettore, del presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, del presidente Nazionale della Lega Navale Ammiraglio Donato Marzano, del presidente del Marina di Porto San Giorgio – Gruppo Marinedi, Renato Marconi e del presidente Lega Navale Porto San Giorgio Carlo Iommi.

Sarà poi la volta del presidente della Classe Italiana Hansa303, Carmelo Forastieri, a parlare ed introdurci nell’attività sportiva della vela sulle coloratissime imbarcazioni Hansa303.

L’imbarcazione Hansa 303 può essere condotta da una o due persone. Queste imbarcazioni sono dotate di due vele e permettono, anche a persone con disabilità, di avvinarsi e praticare vela. Ideali per i principianti, con o senza istruttore a bordo, per realizzare una divertente nautica da diporto e per regate di circolo. In Italia sono presenti circa cento imbarcazioni.

I tecnici Federali Beppe Devoti e Filippo Maretti parleranno dell’attività agonistica, raduni e regate nel 2021, con queste imbarcazioni di riferimento della Fiv paralimpica. Sarà poi la volta del presidente della Lega Navale Palermo Centro, a prendere la parola ed illustrare lo stato di avanzamento dei lavori di organizzazione del Campionato del Mondo 2021 della Classe Hansa che si svolgerà a Palermo dal 2 al 9 Ottobre. Un’altra piacevole iniziativa per rincontrare persone che condividono la passione dello sport della vela e cercare di far nascere nuove realtà sportive in Italia per la promozione della vela per tutti su imbarcazioni Hansa303 e 2.4mr.

Stagione 2021 che ha già in cantiere a Porto San Giorgio l’organizzazione del Campionato 2021 Hansa303, dal 18 al 20 Giugno e dal 18 al 20 Giugno il Campionato Trofeo Hansa303 Italia e a metà Luglio la XV edizione della Regata Nazionale 2.4mr Trofeo Sandro Ricci – Trofeo Rotary Fermo Memorial Francesco Raccamadoro Ramelli. Eventi sportivi organizzati dalla Liberi nel Vento in collaborazione con la Lega Navale di Porto San Giorgio.

Dalla giornata di lunedì sul sito www.liberinelvento.it , www.hansaclass.it e sulle rispettive pagine facebook saranno pubblicati i codici di accesso alla piattaforma Zoom per partecipare al webinair.

Liberi nel Vento è un’importante realtà sportiva sostenuta da privati, aziende ed enti. Di cuore ringraziamo gli amministratori di Sollini Accessori Calzature, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Solettificio Biccirè, Guldmann, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Vega Lift Stile Srl, Rotary Club di Fermo, Farmacia Laura Pompei, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa, Lega Navale di Porto San Giorgio, Centro Servizi per il Volontariato delle Marche, Croce Azzurra e Protezione Civile di Porto San Giorgio.