FERMO - Cresce il nuovo ramo aziendale della Brasili Comfort, specializzato nei sistemi di riposo, l'Ad Samuele Brasili:"Qualità, artigianalità, tempi rapidi di consegna, ecco i nostri punti di forza. Nel 2021 apriremo altri punti vendita"

E’ iniziata appena tre mesi fa, l’esperienza di Officina del comfort, il nuovo ramo aziendale, specializzato nei sistemi di riposo, lanciato da Brasili comfort. Eppure, è già arrivato il momento di allargare gli orizzonti con una nuova apertura che, promette l’amministratore delegato Samuele Brasili, non sarà l’ultima. Domani parte a Colli del Tronto, al civico 101 di via Salaria, il secondo laboratorio showroom, dopo quello inaugurato a settembre a Campiglione di Fermo, all’ex Omsa. Porte aperte a partire dalle 10, taglio del nastro in programma alle 16, stesso concept del punto vendita fermano: uno spazio dove saranno esposti tutti i prodotti, ma con un laboratorio interno in cui il pubblico potrà conoscere da vicino i metodi di produzione di materassi, poltrone e di tutti gli altri articoli.

“Abbiamo iniziato da pochi mesi, ma le richieste sono state già molte, il nome Officina del comfort si è affermato rapidamente ed ha avuto un’ottima domanda anche nell’ascolano – spiega Samuele Brasili – Questo ci ha convinti ad aprire subito una nuova sede. Andiamo avanti con grande entusiasmo, l’azienda cresce, con competenze nuove e ruoli diversi. Non abbiamo alcuna intenzione di fermarci. Il 2021 ci vedrà aprire ulteriori punti vendita che interesseranno le province di Fermo, Macerata ed Ancona, sia dell’Officina, specializzata nei sistemi di riposo, sia della Brasili comfort. Dopo alcuni mesi di consolidamento, nel 2022 abbiamo intenzione di partire anche in Abruzzo, ed in prospettiva, di far partire un vero e proprio franchising dell’Officina del comfort”.

Le idee, il coraggio e l’entusiasmo, insomma, non mancano e quella di Officina del comfort è tutt’altro che un’avventura. “Quella di specializzarci nei sistemi di riposo è un’idea che coltivavo da tempo, ma non è stato un esperimento improvvisato – continua l’amministratore delegato di Brasili comfort – Siamo partiti già strutturati, abbiamo deciso di sostenere un investimento importante. Era un progetto con obiettivi a lungo termine, ma che dall’inizio ha voluto offrire una garanzia di professionalità che la nostra azienda ha sempre fornito. E’ stato uno sforzo lavorativo ed economico importante, ma la risposta, sin dalle prime settimane, è stata soddisfacente. Credo che i nostri punti di forza siano la qualità dei prodotti, frutto di un lavoro di studio e progettazione che parte da lontano. Inoltre siamo molto competitivi sulle consegne, dato che tutto viene prodotto artigianalmente nelle nostre strutture. Dall’ordine all’arrivo a casa passano da 3 ad un massimo di 7 giorni”.

(articolo promoredazionale)