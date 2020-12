MAGLIANO DI TENNA - Il sindaco Pietro Cesetti: "Per lo shopping natalizio, acquistiamo nei nostri negozi". Tutte le novità dall'amministrazione comunale per il commercio locale

“La pandemia ci ha fatto scoprire dapprima il turismo di prossimità e, in questo periodo di shopping, anche gli acquisti vicino casa. L’amministrazione comunale di Magliano di Tenna ha voluto essere vicina agli esercenti del luogo con un video promozionale nonché di sostegno e valorizzazione del territorio.

Il titolo è quanto mai appropriato: ‘Natale con i tuoi’ …con i tuoi negozianti appunto, quelli che si conosce da sempre, con cui si ha rapporti reciprochi di fiducia, di apprezzamento e di stima”. E’ quanto annunciato dal sindaco Pietro Cesetti.

“La pandemia da Covid-19 – rimarca il primo cittadino – è entrata nelle nostre case, nelle nostre famiglie, ci ha reso distanti, tutti stanno soffrendo per amici e cari che stanno lottando contro questo nemico invisibile. Tra pochi giorni sarà Natale, un Natale diverso, che per il rispetto di tutti e di noi stessi non potrà che essere necessariamente così. L’invito pertanto è di fare acquisti a km zero, di fare doni ed omaggi incentivando al tempo stesso l’economia locale. A Magliano del resto c’è un’ampia scelta, con negozi di ogni genere e di qualità. Cercare perciò di garantire una continuità, viste le restrizioni e le difficoltà di questo anno bisestile”.

Il sindaco Pietro Cesetti con il suo vice, con delega al commercio, Enzo Ferracuti, aggiunge che “è impensabile immaginare il nostro paese senza le sue attività, la loro vitalità e determinazione che sono, in fondo, anche l’anima della nostra cittadina. Gli esercenti di tutte queste attività commerciali hanno scelto noi, ora dobbiamo essere noi a scegliere loro. Il Comune di Magliano di Tenna nella settimana appena terminata ha pubblicato inoltre cinque avvisi pubblici, con l’intento di venire incontro alla comunità locale: 1) Assegnazione di contributi diretti all’acquisto di dispostivi informatici, 2) Assegnazione di contributi a favore dei nuovi nati nell’anno 2020, 3) Assegno di contributi straordinari a sostegno delle famiglie, 4) Assegnazione di contributi a sostegno delle attività ristorazione, bar, pasticcerie, palestre e attività presenti nel Centro Commerciale “San Filippo”, costrette alle chiusure nei giorni prefestivi e festivi; 5) Sostegno emergenza alimentare, buoni spesa.

Infine, in questi giorni è iniziata la distribuzione di pacchi dono ai nuclei familiari con over 70enni, in collaborazione con il Consiglio direttivo della locale Pro Loco.

All’interno, oltre al classico panettone e torroncini, l’amministrazione ha recapitato anche una pubblicazione turistica cofinanziata dalla Regione Marche, dal titolo ‘Magliano di Tenna, bellezza infinita da scoprire’. E’ stato inoltre istituito un apposito sito web che ha il seguente indirizzo: www.maglianobellezzainfinita.it Vi invitiamo pertanto a prendere visione costantemente del sito istituzione comunale e di effettuare l’iscrizione al canale whatsapp comunale dove vengono tempestivamente inviate tutte le news”.