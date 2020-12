EDITORIA - A due mesi dall’evento lancio della destinazione ormai nota in tutto il mondo, “Petritoli Wedding Destination”, arriva la pubblicazione del primo inserto editoriale sul borgo fermano, inserito nella prestigiosa rivista scozzese del settore matrimoniale “Tie The Knot”. Preziova vetrina per il centro e l’intero territorio della Regione Marche

A due mesi dall’evento lancio della destinazione ormai nota in tutto il mondo, “Petritoli Wedding Destination”, assistiamo alla pubblicazione del primo inserto editoriale sul borgo di Petritoli nella prestigiosa rivista scozzese del settore matrimoniale “Tie The Knot” (foto), come vetrina per il borgo e l’intero territorio della Regione Marche.

Il primo magazine scozzese sul Turismo matrimoniale, grazie al progetto “Petritoli wedding destination” co-finanziato dalla Regione Marche, sviluppato dal Comune di Petritoli in collaborazione con la Cooperativa Tu.Ris.Marche, racconta la magica destinazione di Petritoli, come meta esclusiva, unica al mondo e tutta da scoprire.

Nell’edizione di dicembre/gennaio 2020/2021 della rivista Tie The Knot, con il giusto tempismo per intercettare nuovi possibili flussi turistici intenzionati a visitare l’Italia nella prossima stagione estiva, è uscito un l’approfondimento sul borgo di Petritoli come ideale destinazione per la celebrazione del matrimonio in tradizionale stile italiano.

“Petritoli is a wedding destination like no other”, la redattrice inizia il suo articolo raccontando l’esclusività del piccolo borgo Italiano e spiega il concept “sistema matrimonio” di Petritoli, oramai location di notorietà internazionale, per la significativa esperienza nell’ospitalità turistica e la sua caratteristica di ideale Destination Wedding per coppie provenienti da tutto il mondo. Questo è soltanto il primo articolo, di un’attività promozionale più ampia, online e su riviste di settore. Si sta lavorando per la massima diffusione del video “Petritoli Wedding Destination” cariato sul portale YouTube.

Il sindaco Luca Pezzani dichiara: “Creare il brand Petritoli Wedding Destination è stato il nostro primo obiettivo. C’era da abbinare il matrimonio, ovvero il giorno più bello della vita, a Petritoli e l’evento organizzato a settembre, il video e il logo ne sono stati l’occasione. Il risalto che riviste internazionali specializzate nel settore stanno dando al nostro comune sta a significare che abbiamo colto nel segno e che Petritoli sarà sempre più meta di turisti”

Andrea Marsili, e Danilo Federici, soci e fondatori della Cooperativa Tu.Ris.Marche, soddisfatti del risultato di grande visibilità e promozione riscontrato per il proprio borgo affermano: “L’interesse mostrato dalle testate giornalistiche internazionali sono la conferma dell’efficacia dell’attività promozionale per “Petritoli Wedding Destination” e per tutte le Marche, come regione da scoprire, ricca di eccellenze che vediamo al secondo posto nel modo nella nota rivista Lonely Planet”. Questa pubblicazione è la dimostrazione di come il territorio venduto attraverso servizi turistici di un determinato livello qualitativo, possa aumentare in termini di attrattività. Tutto ciò è stato frutto di un grande lavoro di squadra che ha visto il pieno supporto dell’Amministrazione, in particolare del vicesindaco ed assessore al turismo Marco Vesprini, dai rapporti con la regione all’organizzazione dell’evento finale”.

Un altro eccellente risultato che il nostro territorio porta a casa, con l’ambizione che continuando in questa direzione, il borgo di Petritoli possa nei prossimi anni diventare una delle prime destinazioni d’Italia per attrattività turistica.