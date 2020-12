FERMO - A margine del sopralluogo effettuato con i colleghi di partito, tra cui l'assessore alla sanità, l’onorevole Lucentini ed il commissario provinciale Petrini, il consigliere regionale plaude al punto di prelievo allestito presso il Fermo Forum voluto e finanziato dalla Regione

“Straordinariamente efficiente ed efficace la campagna di screening Covid in corso al Fermo Forum realizzata grazie alla sensibilità ed all’azione tempestiva dell’assessore regionale alla sanità, il leghista Filippo Saltamartini. Un fiore all’occhiello organizzativo che ci vede orgogliosamente primi in Italia”.

Si esprime così il consigliere regionale della Lega, Marco Marinangeli a margine del sopralluogo effettuato con i colleghi di partito Filippo Saltamartini, assessore regionale alla sanità, l’onorevole Mauro Lucentini ed il commissario provinciale Alan Petrini.

“Le ingenti risorse profuse nella campagna di tracciamento del contagio in provincia di Fermo e, progressivamente, fino al 31 gennaio prossimo, per tutti i centri delle Marche unendosi alla disponibilità, alla competenza e allo spirito di servizio di sanitari, volontari e associazioni hanno consentito di mettere in moto una macchina perfetta – ha proseguito -. A tutti va il mio ringraziamento di cittadino e consigliere regionale non solo per il contributo alla lotta al Covid, ma anche per la testimonianza di fattiva collaborazione tra istituzioni e territori che va oltre la politica, quanto mai auspicabile e necessaria in un momento così delicato vissuto dalle nostre comunità.”