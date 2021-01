Il fascino della matematica, fisica, lingue straniere, biomedica e molto altro: dal 10 gennaio open day e laboratori online al liceo scientifico Calzecchi Onesti

FERMO - Appuntamento domenica 10 gennaio dalle ore 16 alle 19 con l'ultimo open day, poi laboratori multidisciplinari pomeridiani dall'11 al 16 gennaio. Tante attività per presentare la scuola e la nuova offerta didattica 2021/2022 ad alunni e famiglie.

Quando l’obiettivo è valorizzare idee, talenti e soluzioni, il Liceo Scientifico “Temistocle Calzecchi Onesti” non si tira mai indietro, facendo leva su cultura e innovazione per traguardi formativi sempre nuovi, confermando gli obiettivi di eccellenza e qualità che persegue da sempre. Prova ne sono gli ottimi risultati riconosciuti nella recente indagine Eduscopio condotta dalla Fondazione Agnelli, che dalla comparazione delle due fonti Miur, Scuola in chiaro e Anagrafe nazionale degli studenti universitari, ha consacrato il Liceo TCO come la scuola che prepara meglio all’università in tutta la provincia di Fermo.

L’interesse verso il Liceo TCO è stato confermato dal successo degli open day online, per l’occasione potenziati con l’introduzione delle lab weeks in rete, intere settimane dedicate ai laboratori didattici multidisciplinari e alla presentazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2021/2022.

I prossimi appuntamenti da non perdere saranno l’open day online in programma domenica 10 gennaio 2021 dalle ore 16 alle 19, dedicato ai futuri studenti e alle loro famiglie. Seguirà un’intera settimana di laboratori didattici aperti alle giovani leve, da lunedì 11 a sabato 16 gennaio con orario 15-18, che interesseranno molte discipline caratterizzanti i diversi corsi di studio, quali matematica, informatica, fisica, latino, scienze naturali, logica, lingue straniere (francese, spagnolo, tedesco e russo). Alunni, alunne e famiglie saranno accolti dalla dirigente scolastica Marzia Ripari e resi protagonisti di interessanti presentazioni e attività dedicate in videoconferenza curate dai docenti per conoscere da vicino il liceo. I genitori potranno contare anche su uno sportello informativo online attivato dalla scuola per ulteriori chiarimenti.

Per tutte le attività è necessaria la prenotazione, da effettuare in modo facile e veloce accedendo alla pagina dedicata agli “Open Day Online” sul sito istituzionale www.liceotco.gov.it “La priorità del nostro Liceo – sottolinea la dirigente scolastica Marzia Ripari – è far sì che i giovani siano orgogliosi, una volta usciti dal Liceo, di tutto quello che hanno appreso, della vita che hanno condiviso all’interno della nostra comunità e alla base di tutto ci sono l’impegno costante, l’amore per lo studio, la passione per la conoscenza, per la ricerca, per l’esplorazione nei saperi e dei saperi”.

L’offerta formativa comprende diversi indirizzi di studio che nel corso degli anni sono stati ampliati e innovati. Per la Matematica e la Fisica sono due i recenti percorsi proposti: il Liceo Matematico e il Liceo Scientifico con curvatura fisico-matematica. Il Liceo Matematico nasce a Fermo in collaborazione con l’Università di Camerino UNICAM ed esplora il mondo variopinto della Matematica attraverso le attività vivaci e stimolanti di progetti laboratoriali, dedicati alla scoperta del fascino di questa disciplina. Al Liceo Scientifico con curvatura fisico-matematica entrambe le discipline sono potenziate per favorire specifici approfondimenti curriculari e una più ampia attività nel laboratorio di fisica.

Il Liceo Scientifico con curvatura in Lingua Inglese, pone invece l’accento sull’opportunità di consolidare le competenze linguistiche comunicative, a cura di insegnanti madrelingua.

L’attenzione per le Scienze e per l’Informatica è confermata dal Liceo Scientifico con Opzione Scienze Applicate.

Respiro internazionale, metodologie didattiche innovative e attenzione ai temi ambientali caratterizzano il Liceo Scientifico Quadriennale Internazionale a indirizzo Manageriale, attivato di recente e unico nel suo genere. Obiettivo specifico è la formazione di un professionista competente a livello internazionale di biomedicina, management, educazione e sostenibilità ambientale, nella consapevolezza di temi quali ecologia, gestione di risorse naturali e monitoraggio dei fenomeni sismici. Al termine dei quattro anni, gli studenti hanno accesso allo stesso Esame di Stato di chi frequenta il Liceo Scientifico quinquennale e a tutti i percorsi universitari.

Il Liceo Linguistico del TCO apre numerose possibilità per le ragazze ed i ragazzi con la passione per le Lingue straniere, che spaziano dall’inglese al francese, allo spagnolo, al tedesco e al russo in quattro diversi abbinamenti; il Liceo Linguistico con curvatura EsaBac, in particolare, offre l’opportunità di conseguire il doppio diploma italo-francese.

Sono motivo di orgoglio gli ottimi esiti perseguiti con entusiasmo ed impegno nel Percorso Nazionale di Biologia con curvatura Biomedica nato dalla collaborazione con la Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Fermo. Il percorso di studi ministeriale, unico nella provincia, ha una durata triennale, con un monte ore annuale di 50 ore: 20 ore tenute dai docenti di Scienze, 20 ore dai medici indicati dall’Ordine provinciale, 10 ore “sul campo”, presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi ed è indirizzato alle studentesse e agli studenti delle classi terze del Liceo Scientifico e Scienze Applicate che desiderano proseguire gli studi in ambito medico sanitario. Il Liceo TCO arricchisce ulteriormente l’offerta formativa con il Corso Analisi Dati e Linguaggio Python, con la finalità di promuovere la formazione verso una specifica sensibilità al valore del dato e dell’indagine statistica, di sviluppare competenze trasversali a ogni settore e ambito occupazionale e capire l’importanza dei Big Data, attraverso la programmazione con il linguaggio Python, Il progetto, aperto a tutte le classi del liceo scientifico a partire dal secondo anno, si avvale della collaborazione di tutor esterni, quali il Dott. Paolo Francavilla (INFN Pisa), il Dott. Maurizio Pierini (CERN Ginevra), entrambi ex studenti del Liceo TCO, e il Dott. Adriano Mancini (Università Politecnica delle Marche).

Dal tedesco al russotedesco, fino al russo. Al Linguistico tradizionale si affianca la proposta del Liceo Linguistico EsaBac (acronico di Esame di Stato e Baccalauréat), che rilascia al termine del percorso di studi il doppio diploma di liceo italiano e di liceo francese. Per l’inglese, inoltre, uno specifico potenziamento della lingua è previsto al Liceo Scientifico con curvatura in lingua inglese a cura di insegnanti madrelingua.

Un’ampia offerta formativa, dunque, con stimolanti novità per lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali attraverso metodologie didattiche innovative. A questo proposito il Liceo TCO ha da poco siglato una convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Fermo. Ma non solo. Il Liceo ha aderito quest’anno alla rete nazionale del progetto “WeDebate” per diffondere l’antica arte dell’argomentare in pubblico secondo il modello World Schools, affinché gli studenti imparino a parlare in pubblico, strutturare un discorso logico finalizzato alla persuasione, argomentare, ricercare e selezionare le fonti, ascoltare attivamente, fondare e motivare le proprie tesi, lavorare in gruppo e rispettare il punto di vista altrui. Molteplici sono le collaborazioni e gli accordi con Università ed Enti di ricerca, i seminari, i convegni e laboratori organizzati con il Territorio, come il Festival della Scienza Fermhamente, le competizioni in ambito scientifico, linguistico e sportivo, le attività per lo sviluppo di competenze digitali, anche ai fini dei percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), attività teatrali in forma laboratoriale e musica corale polifonica, riscuotendo successi anche fuori dai confini nazionali.

A questi traguardi, che necessitano di preparazione e impegno, uniti a talento e passione, si aggiungono quelli raggiunti dalle studentesse e dagli studenti dopo il conseguimento del diploma, che danno prestigio al Liceo Scientifico “Temistocle Calzecchi Onesti” in Italia, in Europa e nel mondo. Brillano per i risultati conseguiti all’università e nella professione, spaziando dall’ambito scientifico a quello umanistico. Arrivano a ricoprire incarichi strategici e dirigenziali, a realizzarsi come liberi professionisti di notevole spessore, seguendo i personali talenti e aspirazioni, sfruttando quella capacità critica che consente loro di distinguere, valutare e cogliere le occasioni. Forti di quel solido bagaglio culturale di conoscenze e competenze maturato negli anni, del metodo scientifico per cui la formazione e l’esperienza liceali hanno un’importanza determinante, aprendo la strada ad una piena realizzazione. La strada giusta. Info e prenotazioni: www.liceotco.gov.it – Tel. 0734 224005