Coronavirus, 743 nuovi casi nelle Marche

148 in provincia di Fermo

rapporto positivi/testati al 17%

TAMPONI - I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 743 (136 in provincia di Macerata, 169 in provincia di Ancona, 220 in provincia di Pesaro-Urbino, 148 in provincia di Fermo, 29 in provincia di Ascoli Piceno e 41 fuori regione).

6 Gennaio 2021 - Ore 11:39 ...