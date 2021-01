FERMO - Bargoni e Lucci: "Come ben sappiamo, le competenze organizzative e gestionali in materia sanitaria ricadono in seno alla Regione Marche e all’Asur. Ci meraviglia che il collega Interlenghi voglia strumentalizzare la problematica della pandemia di Covid 19 per attaccare l’attuale maggioranza"

“Il gruppo Fermo Forte, in riferimento all’intervento del consigliere Interlenghi, per la verità un po’ scomposto, precisa che la commissione consiliare sanità ha il potere di reperire informazioni e di dare impulso ad un dibattito in consiglio comunale su temi di competenza della commissione e che la stessa non ha poteri gestionali in materia di sanità”.

Da qui la precisazione di Nicola Lucci: “In qualità di Presidente mi sono prontamente attivato per reperire informazioni riguardanti i temi richiesti, chiedendo relazioni dettagliate ai diretti interessati, informando di ciò il collega Interlenghi. Prima di poter convocare la Commissione mi sembrava corretto mettere a disposizione dei consiglieri la documentazione necessaria e utile a rendere più proficuo il dibattito. Sarebbe stato un errore convocarla frettolosamente senza avere gli elementi a disposizione per un sereno dibattito. Come ben sappiamo, le competenze organizzative e gestionali in materia sanitaria ricadono in seno alla Regione Marche e all’Asur. Ci meraviglia che il collega Interlenghi voglia strumentalizzare la problematica della pandemia di Covid 19 per attaccare l’attuale maggioranza, andando nella direzione opposta a quella che rappresenta l’obiettivo della commissione, cioè di dibattere delle questioni sanitarie per informare i consiglieri comunali e poter trovare una posizione unanime per poter influenzare positivamente la politica sanitaria”.