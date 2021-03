La chef Masha Luciani torna in tv ai fornelli di ‘Cuochi d’Italia’ e sarà Marche vs Abruzzo

SANT'ELPIDIO A MARE - La chef del ristorante 'Jolly' a Luce di Sant'Elpidio a Mare torna in gara domani sera alle ore 19.25 a Cuochi d'Italia su TV8 per difendere i colori delle Marche contro, stavolta, la forte ma dal cuore gentile e genuina Abruzzo

23 Marzo 2021 - Ore 19:22 ...

Sarà Marche contro Abruzzo e ne vedremo delle belle. Torna in tv su TV8 domani sera alla trasmissione Cuochi d’Italia condotta dallo chef Alessandro Borghese, Masha Luciani, chef del ristorante ‘Jolly’ di Masha a Luce di Sant’Elpidio a Mare. Masha, della Luce, è stata ripescata. Il suo alto punteggio ottenuto dopo la sfida con la Lombardia (31 contro 32), infatti, è stato il pass per il ripescaggio.

Masha dunque torna in gara domani sera alle ore 19.25 a Cuochi d’Italia su TV8 per difendere i colori delle Marche contro, stavolta, la forte ma dal cuore gentile e genuina Abruzzo. Chi avrà la meglio? E soprattutto cosa si inventerà Masha stavolta? Nell’ultima puntata aveva spiazzato un po’ tutti, giudici compresi (gli stellati Salvatore Esposito e Cristiano Tomei) con un piatto della più radicata tradizione contadina: li “Frascarelli co lu Sdrummo”. Ovvero: acqua, farina e sgombro salato. E la sfida stavolta sarà incentrata direttamente sui gusti dei due chef Esposito e Tomei. Saprà Masha trovare tra questi un filo con la tradizione marchigiana? E’ da vedere domani sera. E soprattutto le Marche diventeranno regine del Centro Italia? Non resta che attendere l’esito della sfida ai fornelli.