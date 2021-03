La Regione riapre i centri per la toelettatura per animali, Rossi: “Risultato non scontato ed importante”

PLAUSO - Il consigliere regionale di Civici Marche: "Ora mi aspetto che il Governo nazionale dia la possibilità di poter aprire in sicurezza anche altre attività che, al pari dei toelettatori, possono svolgere i loro servizi in piena sicurezza"

29 Marzo 2021 - Ore 20:53 ...

Il consigliere regionale Civici Marche Giacomo Rossi si complimenta con la Giunta regionale per la riapertura dei centri di toelettatura per animali. “Apprendo con soddisfazione il fatto che la Giunta regionale ha deciso di riaprire in sicurezza, anche in zona rossa, le attività dedicate alla toelettatura e alla cura degli animali da compagnia”, dichiara il Consigliere regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi che in una lettera indirizzata al presidente Acquaroli e agli assessori Carloni e Aguzzi lo scorso 11 marzo, aveva sollecitato la riapertura, nel totale rispetto delle norme sanitarie vigenti, di queste attività.

“Un segnale di attenzione importante da parte della Regione sia – continua Rossi – nei confronti dei nostri amici a quattro zampe sia verso un settore che, in questo periodo primaverile, svolge anche una funzione non indifferente dal punto di vista igienico-sanitario per evitare il proliferare di pidocchi, pulci e zecche che dagli animali domestici possono poi trasmettersi all’uomo”. “Ora – continua Rossi – mi aspetto che il Governo nazionale dia la possibilità di poter aprire in sicurezza anche altre attività che, al pari dei toelettatori, possono svolgere i loro servizi in piena sicurezza”.