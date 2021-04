Trasporti, prospettive e opportunità: incontro online organizzato da Confartigianato

CONFARTIGIANATO - “L’incontro – ha detto Paolo Zengarini, Responsabile Categoria Trasporti - sarà l’occasione per confrontarci con l’amministrazione regionale e i nostri referenti nazionali"

Confartigianato organizza un incontro online gratuito per il settore Trasporti, sabato 17 aprile alle ore 10. All’incontro parteciperanno il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’Assessore Regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli e il Presidente Nazionale Trasporti, Amedeo Genedani.

“L’incontro – ha detto Paolo Zengarini, Responsabile Categoria Trasporti – sarà l’occasione per confrontarci con l’amministrazione regionale e i nostri referenti nazionali. Insieme alle nostre aziende cercheremo di fare il punto sui progetti relativi alle infrastrutture locali e le varie attività sindacali in corso, come il rinnovo CCNL, la Class Action Europea, le accise e gli stanziamenti per il settore revisioni autoveicoli. Inoltre, verranno illustrate tutte le opportunità di finanziamento e le misure regionali a supporto della categoria, in aggiunta ai bandi e contributi a fondo perduto a disposizione dei nostri imprenditori”.

Per partecipare all’incontro è necessario registrarsi attraverso il sito dell’Associazione www.confartigianatoimprese.org