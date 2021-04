Assemblea dei soci Avis 2021: il bilancio in positivo della sezione di Monte San Pietrangeli

Anche il numero dei soci donatori attivi è aumentato rispetto al 2019 del 9%. Alla fine del 2020 sono infatti 67 i soci impegnati periodicamente nella donazione di sangue.

18 Aprile 2021

Si è svolta domenica 11 aprile, in videoconferenza, l’annuale assemblea dei soci dell’Avis di Monte San Pietrangeli, alla presenza del presidente della locale sezione comunale di Monte San Pietrangeli, Massimo Toscana, e del presidente provinciale Avis Fermo dott. Franco Rossi.

“Il 2020 – commenta Toscana – è stato, per le vicende ormai note, un anno particolare per tutti noi. Ci siamo trovati ad affrontare un’emergenza sanitaria con cui mai avremmo pensato di dover fare i conti. Nonostante ciò, i numeri, dal punto di vista donazionale, sono stati più che rassicuranti. Infatti, pur essendo la nostra una tra le più piccole sezioni del Fermano, siamo riusciti a dare il nostro grande contributo. Sono state effettuate, infatti, 130 donazioni totali, delle quali 122 di sangue intero e 8 di plasma. Un incremento notevole rispetto allo scorso anno, chiuso con 113 donazioni con un aumento quindi del 15% rispetto allo scorso anno. Un traguardo, quello 2020, mai fatto registrare negli anni recenti ormai da 4 anni la nostra sezione è in continua crescita, come più volte sottolineato anche dall’AVIS Provinciale di Fermo. Ritengo quindi doveroso esprimere il mio personale ringraziamento, e quello del Consiglio Direttivo, a tutti i Donatori che, nonostante le difficoltà del periodo, non si sono lasciati intimorire e non si sono sottratti al periodico impegno della donazione di sangue, fondamentale soprattutto in un periodo difficile come quello che abbiamo passato”.

Massimo Toscana aggiunge: “Anche il numero dei soci donatori attivi è aumentato rispetto al 2019 del 9%. Alla fine del 2020 sono infatti 67 i soci impegnati periodicamente nella donazione di sangue. Ai nuovi donatori rivolgo un caloroso benvenuto e l’augurio, mio e del Consiglio, di una lunga permanenza all’interno della nostra “famiglia avisina”. Buona parte di loro sono giovanissimi, nella fascia di età compresa tra i 18 e i 35 anni: quello del coinvolgimento dei neomaggiorenni e dei giovani è un aspetto sul quale punto molto e su cui ho focalizzato gran parte delle energie fin dal momento del mio insediamento. La pandemia ci ha permesso di svolgere attività solo fino al mese di febbraio 2020. L’immagine associativa più bella che resta dell’anno appena trascorso, privo delle immancabili gite sociali che hanno caratterizzato gli ultimi anni e soprattutto del consueto appuntamento con i bambini delle scuole, è sicuramente quella che ci ha visti supportare la Pubblica Assistenza cittadina, con la donazione di mascherine FFP2 necessarie a salvaguardare la salute del personale impegnato in prima linea nella lotta al CoVid 19. Presidio, la mascherina, che l’anno scorso sembrava infatti introvabile ma che quest’anno è divenuto ormai elemento indispensabile della vita quotidiana di tutti noi. Sono orgoglioso, come Presidente, che la nostra sezione avisina abbia contribuito al lavoro di chi dall’inizio dell’emergenza si è battuto, e si sta tutt’ora impegnando, in prima linea, insieme ai numerosi medici e infermieri, contro questo nemico invisibile. Coordinati dall’AVIS Provinciale di Fermo, unitamente alle altre Sezioni Comunali, abbiamo inoltre promosso e sensibilizzato la raccolta del plasma iperimmune, prelevato da pazienti guariti dalla malattia che hanno sviluppato un sufficiente numero di anticorpi. Concludo porgendo il mio più vivo ringraziamento a tutti i membri del Consiglio Direttivo, che mi supportano, aiutandomi nell’espletamento di questo mio delicato ed importante compito”.

Molto soddisfatto anche il presidente provinciale Franco Rossi che chiosa: “Sono estremamente lieto dell’attività della pur piccola sezione di Monte San Pietrangeli che grazie al lavoro del suo giovane presidente e del Direttivo, sta fornendo il suo preziosissimo e insostituibile contributo alla causa donazionale di tutta la nostra provincia”.