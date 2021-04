Infrastrutture regionali, la Lega Marche incontra il vice ministro Morelli

POLITICA - Il commissario marchigiano del Carroccio, Marchetti, ed il consigliere regionale Antonini, a Roma presso l'ufficio del membro dell'esecutivo nazionale. Sul tavolo programmatico le criticità e le prospettive in tema di strade e ferrovie, anche ad interessare il Fermano

25 Aprile 2021 - Ore 13:58 ...

La Lega regionale ha incontrato il viceministro Alessandro Morelli per affrontare le priorità in tema di strade e ferrovia, argomenti che dovranno colmare il cronico ritardo delle Marche in tema di infrastrutture.

Al tavolo con il viceministro il deputato Riccardo Augusto Marchetti, commissario della Lega Marche, ed il consigliere regionale Andrea Maria Antonini, presidente della terza commissione regionale Infrastrutture, Trasporti e Viabilità.

“Il vice ministro verrà a breve nelle Marche per visionare direttamente sul territorio le esigenze di intervento con azioni diffuse e di sostanza a partire dalla E78, che da troppo tempo attende di essere sbloccata – riferiscono Marchetti e Antonini –. Troverà nel nostro consigliere Antonini tutto il supporto e le competenze necessarie per affrontare il problema in maniera organica e con l’equilibrio necessario tra gli interventi per collegare efficacemente il territorio nel suo complesso”.

“Al vice ministro Morelli abbiamo fatto un primo quadro delle criticità e delle proposte elaborate con i colleghi del gruppo consiliare regionale Marinelli, Menghi, Marinageli, Biondi, Bilò, Cancellieri e Serfilippi – aggiungono Marchetti e Antonini –. Le infrastrutture viarie non sono solo una priorità regionale, ma anche l’indispensabile collante tra entroterra e reti di scorrimento per consentire alle zone più interne di rinascere dopo il sisma. Il prossimo sopralluogo di Morelli sarà fondamentale per dare impulso ai lavori. Per i collegamenti su rotaia puntiamo su Ferrovia dei due Mari, Orte-Falconara e Fano-Urbino. Per la rete stradale oltre alla terza corsia dell’A14 da Porto Sant’Elpidio a San Benedetto del Tronto, fari puntati sulla Mezzina per il tratto mancante di Campiglione di Fermo-Offida, sull’Ascoli-Teramo e la Salaria oltre ad altri progetti di collegamento funzionale: Fano-Grosseto e galleria della Guinza, collegamento Fabriano-Fossombrone e San Severino-Castelraimondo, Pedemontana Sarnano/Amandola/Comunanza/Roccafluvione, i ponti del casello di Porto Sant’ Elpidio e di Rotella, la MareMonti Amandola-Porto San Giorgio ed il potenziamento del Lungotenna”.