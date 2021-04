Borse di studio per studenti delle superiori, Comune pronto a ricevere le domande

PORTO SAN GIORGIO - Per beneficiarne è necessario risiedere in città, presentare un Isee del nucleo familiare non superiore a 10.632,94 euro e l’iscrizione all’anno scolastico in corso presso una scuola secondaria statale o paritaria. Per inoltrare la richiesta c'è tempo fino al prossimo 24 maggio

26 Aprile 2021

Il Comune rivierasco ha avviato la raccolta delle domande per l’assegnazione di borse di studio riservate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

I requisiti d’accesso sono la residenza anagrafica nel Comune, l’Isee del nucleo familiare non superiore a 10.632,94 euro, l’iscrizione all’anno scolastico in corso presso una scuola secondaria statale o paritaria e il non aver presentato domanda per l’ottenimento di un analogo beneficio in un’altra regione. L’istanza di ammissione può essere presentata dagli studenti o, qualora minori, da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, utilizzando l’apposito modello di domanda scaricabile dal sito dell’Ente (www.comune.portosangiorgio.fm.it) e disponibile all’ingresso di via Veneto n. 5 del municipio.

Le istanze dovranno essere preferibilmente inoltrate via pec all’indirizzo protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it o via mail all’indirizzo miria.ciucci@comune-psg.org. In caso di impossibilità ad inviare telematicamente la domanda la stessa potrà essere consegnata all’Ufficio protocollo del Comune di Porto San Giorgio, previo appuntamento da concordare chiamando i numeri 07346801, 0734680236 o 0734680322 e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 di lunedì 24 maggio 2021.

Le borse di studio saranno erogate dal Ministero dell’Istruzione mediante il sistema dei bonifici domiciliati in collaborazione con Poste Italiane. L’importo è di 200 euro. La Regione si riserva la possibilità di aumentarlo qualora, tenendo conto delle risorse complessivamente stanziate a favore della Regione Marche, il numero effettivo di aventi diritto al beneficio lo consenta; nel caso in cui, invece, lo stanziamento dedicato alla Regione Marche non fosse sufficiente a coprire tutte le richieste pervenute, si provvederà a soddisfarle sulla base dell’ordine crescente dei valori di Isee certificati, favorendo chi è anagraficamente più giovane in caso di esatta corrispondenza del valore di Isee certificato fino ad esaurire le risorse. Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione al numero 0734/680238 o via mail all’indirizzo miria.ciucci@comune-psg.org.

L’ufficio è chiuso al pubblico a seguito delle disposizioni previste a tutela della cittadinanza nell’attuale situazione di emergenza sanitaria e pertanto i contatti dovranno essere esclusivamente telefonici o telematici.