Decedute nelle Marche cinque persone col Covid, nessuna del Fermano

I DATI del servizio sanitario regionale. Tutte erano affette da patologie pregresse come per il 97,1% delle 2.924 persone con il Coronavirus decedute nelle Marche dall'inizio della pandemia

27 Aprile 2021 - Ore 18:09 ...

Sono cinque le persone, affette da Covid, decedute nelle ultime ore nelle Marche. Si tratta di tre uomini e due donne, con età comprese tra i 55 e i 95 anni. Sono rispettivamente di Ascoli Piceno, Cartoceto, Fano, Potenza Picena e Serra de’ Conti.

Tutte erano affette da patologie pregresse come per il 97,1% delle 2.924 persone con il Coronavirus decedute nelle Marche dall’inizio della pandemia. L’età media, così come la percentuale di patologie pregresse, resta invariata: 82 anni.