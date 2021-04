Impianti crematori: mozione di Marcozzi, Pasqui, Latini, Rossi e Santarelli: “Regole chiare e definite per tutti”

FORNI - I cinque consiglieri regionali: "In assenza del Piano di coordinamento e col vuoto normativo, si sta assistendo in tutta la regione ad un proliferarsi di proposte da parte di privati. Diventa così fondamentale, imprescindibile, normare quanto prima quest’ambito"

27 Aprile 2021 - Ore 16:16 ...

“Consentire a tutti di lavorare con regole certe. Questo uno dei compiti della politica. Questo lo spirito alla base della mozione che, concordata con l’amministrazione regionale, abbiamo presentato per un piano di coordinamento per la realizzazione di impianti crematori nelle Marche”.

Così, in una nota, la Capogruppo regionale FI, Jessica Marcozzi, e il Consigliere regionale FI, Gianluca Pasqui sulla mozione presentata in data odierna e sottoscritta anche dai consiglieri Dino Latini, Giacomo Rossi e Luca Santarelli.

“Le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione non sono mai state emanate e pertanto in assenza di tali norme l’eventuale proliferazione di tali impianti costituisce motivo di forte preoccupazione per gli aspetti sanitari e ambientali, nonché per gli aspetti legati alla svalutazione immobiliare degli edifici circostanti.

In assenza del Piano di coordinamento e col vuoto normativo, si sta assistendo in tutta la regione ad un proliferarsi di proposte da parte di privati. Diventa così fondamentale, imprescindibile, normare quanto prima quest’ambito. E la Regione è pronta a dare risposte, certezze normative, ai territori e a chi è intenzionato ad investire”.